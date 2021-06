BON PLAN chez Fnac et Darty : les cartes cadeau Jackpot de nouveaux en promo jusqu'à ce soir seulement !

Déjà proposé en décembre dernier, le groupe Fnac-Darty propose de nouveau les E-carte cadeau Jackpot en promotion. Valable dans les magasins Fnac, Darty et sur leurs sites web, elles permettent lorsqu'elles sont en promotion d'acquérir des produits à moindre coût grâce à une remise de 10 € ou 20 € en fonction de la carte choisie.

Comme lors de la précédente promotion, deux cartes sont disponibles en promotions, la première d'une valeur de 60 € est vendue pour 50 €, la seconde carte cadeau de 150 € est vendue pour 130 €. De quoi s'offrir du matériel ou des jeux dans les enseignes Fnac et Darty à tarif réduit. À noter également qu'il n'est possible de passer commande que d'une carte par client avec au maximum 3 cartes de chaque montant et qu'elles ne sont utilisables que jusqu'au 31 juillet inclus 2021. Les deux cartes sont également visibles ici.