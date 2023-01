BON PLAN à la Fnac : jeux vidéo, informatique, TV, smartphones, musiques, les soldes d'hiver 2023 sont lancés

Nous sommes le mercredi 11 janvier 2023, et c'est aujourd'hui que les soldes d'hiver sont lancés. Pendant quatre semaines, de nombreuses boutiques physiques et en ligne cassent leurs prix, l'occasion de faire de bonnes affaires et surtout de se faire plaisir. Et la Fnac participe évidemment à ces soldes hivernaux.

Le catalogue de la Fnac est bien sûr énorme, des centaines de produits sont déjà soldés avec des réductions allant jusqu'à -80 %, voici une petite sélection d'offres intéressantes :

Vous pouvez retrouver tous les produits actuellement en promotion sur le site de la Fnac. Pour rappel, les soldes d'hiver 2023 se termineront le 7 février prochain.