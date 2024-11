BON PLAN : les meilleures trottinettes électriques Kukirin et JOYOR à prix imbattable !

Grâce aux codes promo, vous pouvez économiser sur des modèles puissants et robustes, parfaits pour les trajets en ville ou pour des balades tout-terrain. Avant de nous pencher sur notre sélection des meilleures trottinettes, incluant quelques modèles phares qui valent le détour, voici quelques codes à ne pas louper.

Réduction valables sur le site pour différentes gammes de prix :

4NOV11S1 : 50 € de réduction dès 500 € d'achat

Bonus pour les paiements via PayPal ou carte de crédit :

10 € de réduction dès 400 €

5 € de réduction dès 200 €

Sports et Plein air :

24NOVODE1 : 40 € de réduction dès 600 €

Smart Home :

24NOVSHE1 : 20 € de réduction dès 200 €

Téléphones et accessoires :

24NOVSPE1 : 20 € de réduction dès 200 €

Énergie portable :

24NOVPS1 : 50 € de réduction dès 500 €

Électronique grand public :

GKB2411EC50 : 50 € de réduction dès 650 €

Kukirin G2 Foldable Electric Scooter

Idéale pour les trajets quotidiens, la Kukirin G2 se distingue par son moteur de 800W qui offre une vitesse de pointe de 45 km/h, tout en assurant jusqu’à 55 km d'autonomie. Son écran tactile et son système de freinage à disque garantissent sécurité et confort. Avec ses pneus de 10 pouces et son système de 7 lumières, elle offre une excellente stabilité, même en cas de faible luminosité.

Points forts : moteur 800W et batterie 48V 15Ah

Autonomie : 55 km

Vitesse max : 45 km/h

Pneus de 10 pouces et écran tactile

Autres modèles disponibles :

KuKirin G2 Master – Une trottinette tout-terrain équipée de deux moteurs de 1000W, offrant une vitesse de 60 km/h et une autonomie de 70 km. Idéale pour les amateurs de sensations fortes et de longues distances. Prix : 765 € avec le code NNNFRKG2MA.

Que vous soyez à la recherche d'une trottinette compacte pour la ville ou d'un modèle tout-terrain pour vos sorties d’aventure, ces offres Geekbuying vous permettent d’acquérir des modèles performants à des prix très compétitifs. Profitez vite des codes promo et faites des économies sur votre prochaine trottinette électrique !