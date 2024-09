Titan Army V32D4U Pro : le nouveau moniteur portable 4K à prix spécial pour sa sortie

Le nouveau Titan Army V32D4U Pro est un écran 4K UHD de 32 pouces, monté sur un support muni de roues omnidirectionnelles.

Fonctionnant sous Android 11, il peut se transformer en tablette ou en petit téléviseur, en plus de se connecter à un appareil externe pour une utilisation comme moniteur classique. Vous pouvez également vous en servir comme tableau blanc pendant vos réunions grâce à son support pour stylet actif ou passif.

Son design innovant facilite la transition entre les différents modes sans nécessiter de support de bureau, d'hôte externe ou d'alimentation électrique.

Le moniteur offre un rapport de contraste de 3000:1 et est compatible avec la norme HDR400, garantissant des couleurs éclatantes et des noirs profonds.

Vous pouvez ajuster l'inclinaison, le pivotement et la hauteur sur 20 cm, tandis que la détection de gravité adapte automatiquement l'affichage en fonction de l'orientation de l'écran.

Le Titan Army V32D4U Pro assure des performances fluides pour le multitâche et le jeu avec son chipset octa-core SoC MT8195, ses 8 Go de RAM et son stockage interne de 128 Go. Sa batterie lithium-ion de 14,8 V et 9 800 mAh offre jusqu'à 4 heures d'utilisation continue, idéal pour un film, une partie de jeu endiablée, une longue réunion ou une séance de sport.

Avec ses haut-parleurs de 10 W, son microphone à réduction de bruit capable de capter clairement la voix jusqu'à 5 mètres et sa caméra magnétique de 8 MP, le moniteur vous permet de regarder des films, d'écouter de la musique, de passer des appels ou de participer à des vidéoconférences sans nécessiter d'équipements supplémentaires.

Enfin, il supporte le WiFi 6, le Bluetooth 5.2, et propose plusieurs méthodes de connexion, comme le Miracast pour la diffusion sans fil, ainsi que via ses ports HDMI et USB Type-C.

