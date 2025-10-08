FIFA : cette fois, c'est vraiment la fin

Electronic Arts et la Fédération Internationale de Football Association ont arrêté leur partenariat en 2022, après la sortie de FIFA 23. Les jeux de football s'appellent désormais EA SPORTS FC, il n'y a pas grand-chose qui change pour les joueurs et les titres cartonnent toujours autant. Mais dans les prochaines semaines, une ultime page va se tourner.

EA abandonne le dernier jeu FIFA





Comme l'a remarqué FGZ, les serveurs de FIFA 23 vont être coupés le 30 octobre 2025. Une information confirmée sur le site officiel d'EA Games. Les services en ligne ne seront plus disponibles sur PC, PlayStation, Xbox et Switch, marquant la fin du support du dernier jeu FIFA par Electronic Arts. Il faudra donc faire une croix sur le mode Ultimate Team, les Clubs Pro et les diverses fonctionnalités en ligne. Les précédents volets ont déjà été abandonnés par le studio, qui se focalise désormais sur les EA SPORTS FC.

Un titre encore apprécié par quelques aficionados





Si le jeu a déjà quatre ans, FIFA 23 est encore joué par quelques fans, ils étaient 1 422 en simultané hier sur PC, selon SteamDB. Un chiffre honorable, bien que loin des 110 878 joueurs en simultané en janvier 2023. Mais surtout, les jeux FIFA sont très populaires sur consoles, où les chiffres sont plus opaques.

EA SPORTS FC 26 est sorti tout récemment, vous pouvez l'acheter à 60,37 € chez Leclerc.