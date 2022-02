Futurama : la série animée culte de Matt Groening va faire son retour avec de nouveaux épisodes !

Bien que le mythe de Matt Groening restera à jamais attaché aux Simpson, nous lui devons aussi Futurama, une série animée tout aussi drôle et presque aussi populaire. Après 5 saisons diffusées sur la Fox entre 1999 et 2003, elle a été reprise par Comedy Central pour 3 saisons supplémentaires en 2008, avant de tirer sa révérence en 2013.

Les légendes ne meurent jamais et Futurama va nous le prouver. Matt Groening et David X. Cohen, les créateurs de la série, viennent d'annoncer qu'elle allait revenir en 2023 avec au moins une saison de 20 épisodes inédits sur Hulu, le service de vidéo à la demande très populaire aux États-Unis. Les comédiens Billy West (Fry), Katey Sagal (Leela), Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr et David Herman ont déjà resigné pour prêter leur voix, tandis que John DiMaggio (Bender) est toujours en négociations.

« Je suis ravi d'avoir une autre chance de penser à l'avenir … ou vraiment à autre chose que le présent », a déclaré Cohen. Groening a ajouté: « C'est un véritable honneur d'annoncer le retour triomphal de Futurama une fois de plus avant que nous ne soyons à nouveau annulés brusquement. »

Pour ce qui est de la diffusion en France, nous n'avons pas d'informations pour le moment, mais comme Hulu appartient à 66 % à Disney, nous pouvons espérer une sortie sur Disney+ par chez nous. L'intégralité des saisons actuelles peut d'ailleurs être visionnée sur le service de VOD à 8,99 € par mois dès maintenant.

