Gamers Assembly 2022 : la LAN géante de retour en physique à Poitiers

La Gamers Assembly est un évènement incontournable pour les amateurs de jeux multijoueurs, qui se tient depuis plus de 20 ans à Poitiers. Malheureusement, le rassemblement avait été annulé en 2020 et les organisateurs avaient opté pour une Online Edition en 2021.

Mais la Gamers Assembly sera de retour cette année avec une Festival Edition, car oui, le Parc des Expositions de Poitiers va rouvrir ses portes pendant trois jours afin d'accueillir joueurs et visiteurs. Le programme sera évidemment varié, le salon s'adressant à tout le monde, voici ce qui nous attend :

Plus de 20 tournois : League of Legends, Counter Strike: Global Offensive, Hearthstone, Hearthstone: Battlegrounds, StarCraft II, Trackmania, FIFA 2022... et bien d’autres !

Concours de cosplay : jeux vidéo, pop culture, cinéma… venez admirer les costumes et incarnations de vos personnages préférés !

Tournois et animations pour les Joueurs Libres ;

Trophée des Seniors Silver Geek : les meilleurs seniors de la Région Nouvelle Aquitaine reviennent sur la grande scène pour s’affronter pour le titre de Champion de Wii Bowling !

Espace Famille : un espace dédié aux familles et aux enfants avec plusieurs univers comprenant de la réalité augmentée, du cosplay, le jeu de rôle, le ludo éducatif, du retrogaming ;

Village exposants : détendez-vous et découvrez les derniers produits et innovations auprès des professionnels et acteurs du secteur.

Florence Jardin, présidente de Grand Poitiers, commente :

Je suis très heureuse et fière que les joueuses et joueurs de la France entière retrouvent les halls du Parc des expositions de Poitiers pour cette nouvelle édition qui va se dérouler en présentiel. L’occasion de rappeler l’attachement de Grand Poitiers pour l’e-sport et de saluer le travail réalisé par l’association FuturoLAN et ses bénévoles, qui ont fait de ce week-end de Pâques un rendez-vous incontournable des gamers, déclare Florence Jardin, Présidente de Grand Poitiers. Cet événement illustre parfaitement le développement de l’e-sport sur le territoire : la Gamers assembly rassemble, non seulement la compétition, mais c’est aussi un événement familial, où tous les publics peuvent se croiser : amateurs, professionnels, passionnés. À Grand Poitiers, si la GA est à l’origine de cet engouement depuis 2000, l’e-sport ne se limite pas à un seul week-end. C’est aussi encourager la pratique de cette discipline, toute l’année, avec de nombreuses animations pour toutes et tous dans les communes de Grand Poitiers, et le soutien aux acteurs de la filière, que ce soit des associations ou des entrepreneurs.” À vous de jouer pour les tournois de la Gamers assembly, à nous de jouer pour accompagner l’e-sport dans les années à venir.

Bien évidemment, le protocole sanitaire sera appliqué, avec une jauge limitée à 2 000 joueurs dans le salon et un pass vaccinal valide sera à présenter à l'entrée. Les organisateurs ont également optimisé l'agencement des espaces pour respecter les distanciations sociales et assurer la sécurité de tous. La Gamers Assembly 2022 aura lieu du 16 au 18 avril prochain, à Poitiers.

