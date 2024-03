Gamers Assembly 2024 : la gigantesque LAN de Poitiers détaille son programme

Cette année encore, l'association FuturoLAN va organiser la Gamers Assembly au parc des expositions de Poitiers. La première LAN-party de France aura lieu du 30 mars au 1er avril prochain, plus de 2 000 joueurs professionnels et amateurs sont attendus pour participer à 17 tournois tout au long du week-end.

Comme à son habitude, la Gamers Assembly mettra donc les compétitions à l'honneur, mais le programme sera varié, pour séduire n'importe quel public, avec de la VR, du cosplay, des conférences, des invités célèbres et bien sûr le fameux tournoi des seniors. Par ailleurs, Optic 2000 et le joueur pro déficient visuel Salim Ejnaïm présenteront « un dispositif inédit d'aide à la mobilité pour les personnes malvoyantes », une ceinture conçue par la start-up Artha pour affronter les joueurs valides sur scène sur le jeu de course Trackmania.

Une vingtaine de tournois esports de grande envergure : la deuxième étape du Nexus Tour de League of Legends, la troisième étape de l'Open Tour France de Valorant, la première étape du Hex Tour de Teamfight Tactics, Rainbow Six Siege, le Super Smash Bros. Ultimate AGON by AOC Trophy, Counter-Strike 2, Halo Infinite, Overwatch 2, Osu!, les finales du tournoi « ABENA Tournament » de l'association Afrogameuses, et bien d'autres !

Rendez-vous à la fin du mois, à Poitiers, pour découvrir la Gamers Assembly 2024.