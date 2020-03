Gamers Assembly 2020 : la 21e édition de la LAN de Poitiers annulée

Depuis quelques jours sont interdits en France les rassemblements de plus de 5 000 personnes afin d'endiguer l'épidémie de coronavirus Covid-19, mais le Ministre de la santé Olivier Véran a annoncé hier soir qu'il abaissait ce chiffre à 1 000 personnes jusqu'à la mi-avril, obligeant plusieurs salons à changer leur programme.

Est donc touchée par cette interdiction de rassemblement la Gamers Assembly 2020, qui devait avoir lieu du 11 au 13 avril prochain au Parc des Expositions de Poitiers. Les organisateurs ont rencontré aujourd'hui la préfecture de la ville et la Communauté Urbaine de la région, et ils ont décidé d'annuler la 21e édition de la Gamers Assembly, plus grande LAN française, afin de « préserver la santé et l'intégrité des fans, des partenaires et des équipes dans cette période sensible ». Vincent Colas, président de l’association FuturoLAN, rajoute :

Ce sont plus de 2 100 joueurs et plus de 30 partenaires et exposants qui étaient déjà engagés sur cette 21e édition. Nous nous excusons auprès de tous, fans, partenaires et bénévoles pour cette situation totalement indépendante de notre volonté, et réfléchissons d'ores et déjà à la manière d'offrir à tous une autre alternative plus tard dans l'année. Nous remercions tous les fans et participants de leur compréhension et de leur soutien.

FuturoLAN, qui organise la Gamers Assembly depuis toutes ces années, espère ainsi décaler l'évènement plus tard, mais pour le moment, les organisateurs affirment qu'ils vont rembourser automatiquement tous les joueurs inscrits.

