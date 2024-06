GeForce NOW : 7 titres dont un jeu de combat ultra populaire rajoutés au catalogue

Nous sommes jeudi, c'est donc aujourd'hui que NVIDIA dévoile les nouveaux jeux rajoutés à GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Cette semaine, ce sont sept titres qui rejoignent le catalogue, dont quatre nouveautés, un jeu de combat et un FPS compétitif à la mode.

Street Fighter 6 est désormais jouable en streaming grâce à GeForce NOW, de même que XDefiant, le jeu de tir d'Ubisoft. Voici la liste complète des titres rajoutés cette semaine :

Killer Klowns from Outer Space: The Game (Nouvelle sortie sur Steam, 4 juin) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 4 juin) ; Autopsy Simulator (Nouvelle sortie sur Steam, 6 juin) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 6 juin) ; Chornobyl Liquidators (Nouvelle sortie sur Steam, 6 juin) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 6 juin) ; Sneak Out (Nouvelle sortie sur Steam, 6 juin) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 6 juin) ; Farm Together 2 (Steam) ;

(Steam) ; Street Fighter 6 (Steam) ;

(Steam) ; XDefiant (Ubisoft).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV