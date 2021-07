GeForce NOW : 36 jeux rajoutés en juillet, 11 déjà disponibles

Pour bien commencer le mois, NVIDIA fait le point sur les nouveautés de GeForce NOW, sa plateforme de cloud gaming, et annonce que 36 jeux seront rajoutés dans le courant juillet. Le constructeur se réserve quelques surprises, mais indique que Orcs Must Die! 3, Warhammer 40,000: Battlesector et Alchemist Adventure seront de la partie.

NVIDIA rappelle au passage que les Soldes d'Été 2021 battent leur plein sur Steam, avec pas moins de 700 jeux en promotion et compatible avec GeForce NOW, de quoi bien se faire plaisir pour jouer en streaming. Et du côté des nouveautés hebdomadaires, 11 jeux sont rajoutés au catalogue dès maintenant, les voici :

The Spectrum Retreat (gratuit sur l'Epic Games Store) ;

(gratuit sur l'Epic Games Store) ; Eternal Return: Black Survival (Steam) ;

(Steam) ; Castle Flipper (Steam) ;

(Steam) ; Earth Defense Force: World Brothers (Steam) ;

(Steam) ; Fishing: Barents Sea (Steam) ;

(Steam) ; Not Tonight (Steam) ;

(Steam) ; Opus Magnum (Steam) ;

(Steam) ; Slipways (Steam) ;

(Steam) ; SoulWorker (Steam) ;

(Steam) ; Strategic Mind: Fight for Freedom (Steam) ;

(Steam) ; Ziggurat 2 (Steam).

Pour rappel, GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendue 149 € sur Amazon.