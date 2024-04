GeForce NOW : le nouveau jeu des créateurs d'Ori et cinq autres titres rajoutés au catalogue

NVIDIA n'a pas oublié de mettre à jour son catalogue de jeux sur GeForce NOW, permettant de découvrir de nouveaux titres grâce au cloud gaming et à son service accessible sur de nombreux appareils. Cette semaine, ce sont six nouveaux jeux qui sont rajoutés à GeForce NOW, avec de gros titres.

L'accent est évidemment mis sur No Rest for the Wicked, le nouveau jeu des créateurs d'Ori lancé en Early Acces, mais les cinq autres titres valent le détour, voici la liste complète des nouveautés sur GeForce NOW :

Kill It With Fire 2 (Steam, 16 avril) ;

(Steam, 16 avril) ; The Crew Motorfest (Steam, 18 avril) ;

(Steam, 18 avril) ; No Rest for the Wicked (Steam, 18 avril) ;

(Steam, 18 avril) ; Evil West (Xbox, PC Game Pass) ;

(Xbox, PC Game Pass) ; Lightyear Frontier (Steam) ;

(Steam) ; Tomb Raider I-III Remastered (Steam).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV.