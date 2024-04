L'imprimante 3D Creality K1C en méga promotion à 479 € !

En début d'année 2024 le leader Creality lançait sa nouvelle imprimante 3D K1C qui propose une vitesse d'impression de jusqu'à 600 mm/s !

Avec son volume de 220 x 220 x 250 mm, sa buse de haute précision tri-métal qui prend en charge de nombreux filaments (haute température, fibre de carbone...) et son hotend de 300 ℃ associée à une pointe de buse en acier trempé, vous ne serez pas déçu par la qualité des réalisations.

La K1C intègre aussi un kit d'extrudeuse sans obstruction permettant une plus grande fiabilité lors de l'impression, et avec un calibrage automatique ! Vous n'avez plus rien à faire, tout s'effectue automatiquement : autotests, nivellements, réglages du décalage Z et autres tests de mise en forme des entrées, cette fonction d'étalonnage automatique est un vrai plus.

Ce modèle possède également une caméra IA, permettant de surveiller en temps réel les impressions, et gère aussi le tournage en accéléré.

Enfin, la K1C possède un filtre à charbon actif (pour purifier les composés et les particules) pour un environnement de travail plus sain.

