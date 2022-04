L'ordinateur portable et tablette KUU Lebook Pro en promotion chez Amazon

Le Lebook Pro de KUU est une solution de type 2-en-1 au format tablette, qui s'inspire fortement de la Surface Pro de Microsoft.

Il dispose d'une coque en métal, d'un clavier magnétique détachable et d'un stylet pouvant être fixé sur le côté du PC via un système magnétique. Le Lebook Pro dispose d'un écran tactile à technologie IPS (LCD) de 12,6 pouces de diagonale à une définition de 2160 x 1440 pixels et avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Il intègre un processeur Intel Core i7-8550U de 8e génération, avec 4 cœurs et une gestion de 8 threads, cadencé à 1,8 GHz et pouvant atteindre 4 GHz en mode Turbo. Il est associé à 16 Go de RAM de type LPDDR4 et à 512 Go de stockage en SSD. La puce graphique est un GPU intégré Intel UHD Graphics 620.

Avec une épaisseur de 10 mm et un système de refroidissement actif, ce Lebook Pro intègre une batterie permettant jusqu'à 7 heures d'autonomie pour des tâches de bureautiques quotidiennes, 5 heures de navigation web et 4 heures en lecture vidéo.

Ce dernier gère les connectivités Wi-Fi 5 et Bluetooth 4.1, intègre deux ports USB-C et une prise Jack 3,5 mm. À l'avant, il présente un capteur photo de 5 Mégapixels et de 8 Mégapixels à l'arrière. À noter que le bouton d'alimentation intègre également un capteur d'empreintes digitales.

Signalons que le pied intégré peut être incliné jusqu'à 150°, que le clavier (de type QWERTY, mais avec autocollants pour basculer en AZERTY) et le stylet à 4n096 niveaux de pression sont fournis. Il fonctionne sous Windows 10.

Le KUU Lebook Pro est actuellement en promotion chez Amazon jusqu'au 28 avril avec 50 € de réduction avec le code G6ZOUI5P, pour un prix de 949,99 € au lieu de 999,99 €.