Les smartphones Redmi 9A, Poco X3 Pro, Poco F3 et la tablette Mi Pad 5 à prix cassé !

AliExpress propose aujourd'hui d'incroyables promotions et notamment sur les smartphones Poco F3, Poco X3 Pro et Redmi 9A, mais également sur la toute nouvelle tablette Mi Pad 5 de Xiaomi. Tous ces produits sont livrés gratuitement depuis la France en quelques jours.

Redmi 9A





Le smartphone d'entrée de gamme Redmi 9A dispose d'un écran LCD HD+ de 6,53". Il intègre un SoC Helio G25 de MediaTek avec 2 Go de RAM et 32 Go d'espace de stockage, et une confortable batterie de 5 000 mAh. Niveau photographie, il dispose d'un capteur arrière de 13 Mégapixels et d'un capteur photo avant de 5 Mégapixels.

Vous trouverez le Redmi 9A au prix réduit de 70 € avec le code BFAE11.

Poco X3 Pro





Le smartphone Poco X3 Pro dispose d'un écran LCD FHD+ de 6,67" avec taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Il intègre un SoC Snapdragon 860 et une batterie de 5 160 mAh avec charge rapide 33 W. Niveau photo, vous trouverez à l'arrière un module principal de 48 Mégapixels, un ultra grand angle de 8 Mpx, un capteur macro 2 Mpx et enfin un capteur de profondeur, sans oublier à l'avant un capteur de 20 Mégapixels pour les selfies.

Vous trouverez le Poco X3 Pro 6 + 128 Go à 164 € avec le code BFAE15 et la version 8 + 256 Go à 185 € avec le code BFAE30.

Poco F3 5G



Le smartphone Poco F3 dispose d'un écran AMOLED FHD+ de 6,67" avec taux de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif. Il intègre un SoC Snapdragon 870 avec compatibilité 5G et Wi-Fi 6, ainsi qu'une batterie de 4 250 mAh avec charge rapide 33 W. Niveau photographie, il présente à l'arrière un module principal de 48 Mégapixels, un ultra grand angle de 8 Mpx et un capteur macro de 5 Mpx, sans oublier à l'avant un capteur photo de 20 Mégapixels.

Vous trouverez le Poco F3 (6 + 128 Go) à 251 € avec le code BFAE30 et la version 8 + 256 Go à 258 € avec le code BFAE45.

Mi Pad 5





La toute nouvelle tablette Mi Pad 5 de Xiaomi dispose d'un écran LCD WQHD+ de 11 pouces avec taux de rafraîchissement de 120 Hz. Elle peut être utilisée avec un stylet Smart Pen. Elle intègre un SoC Snapdragon 860 couplé à 6 Go de RAM et 128 ou 256 Go d'espace de stockage.

La tablette dispose de quatre haut-parleurs avec support du Dolby Atmos et intègre une batterie de 8 720 mAh. Niveau photo, un capteur de 8 Mégapixels est présent à l'avant et un capteur de 13 Mégapixels à l'arrière, qui est capable d'enregistrer de la vidéo 4K.

Vous trouverez la tablette Mi Pad 5 6 + 128 Go à 286 € avec le code BFAE45 et la version 6 + 256 Go à 328 € avec le code BFAE45.

Tous ces produits sont vendus avec la livraison gratuite depuis la France en quelques jours.