Les smartphones Redmi Note 10 Pro et 10S en FORTE promotion, mais aussi les Poco M3 Pro, F3, X3 Pro, bracelet Mi Band 6...

Il n'y a pas qu'Amazon et son Prime Day dans la vie, AliExpress propose également son évènement majeur avec les Soldes d'été et de très bonnes affaires à réaliser.

Si vous êtes à la recherche d'un smartphone de qualité, découvrez le Redmi Note 10 Pro qui possède un affichage 6,67 pouces avec un écran AMOLED d'une définition de 2400 x 1080 pixels et une fréquence d'affichage de 120 Hz pour plus de fluidité. Il est équipé d'un SoC Snapdragon 732G épaulé par 6 à 8 Go de RAM et 64 Go à 128 Go d'espace de stockage interne.

Au niveau photographie, il dispose d'un quadruple capteur photo à l'arrière avec un module principal de 108 Mégapixels et trois modules de 8, 5 et 2 Mégapixels. À l'avant nous trouvons un capteur photo de 16 Mégapixels. Il est équipé d'une batterie de 5 020 mAh compatible avec la charge rapide 33 W.

Le Redmi Note 10 Pro 6 + 64 Go est proposé à seulement 190 € au lieu de 279,90 € avec le code AESOLDES25 (version avec un film de protection), tandis que la version 6 + 128 Go est à seulement 214 € au lieu de 299,90 € avec le même code, les deux étant avec la livraison gratuite.

Vous pourrez également découvrir le Redmi Note 10S et son écran de 6,43 pouces AMOLED. Il intègre un processeur Helio G95 de MediaTek avec 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go d'espace de stockage. L'autonomie sera excellente avec la grosse batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide 33 W.

Il possède un capteur photo principal de 64 Mégapixels, mais aussi un ultra grand angle 8 Mégapixels, un module macro 2 Mégapixels et un capteur de mesure des données de profondeur de 2 Mégapixels. À l'avant, le capteur de 13 Mégapixels est logé dans un poinçon centré.

Vous pourrez trouver le smartphone Redmi Note 10S 6 + 64 Go au prix réduit de 150 € au lieu de 199,90 € avec le code AESOLDES20, et la version 6 + 128 Go à 167 € au lieu de 249,99 € avec le même code, les deux avec livraison gratuite.

