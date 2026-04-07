Licence Office 2021 Pro à seulement 31 € et Windows 11 Pro à 13 € ! Payez une fois, accès à vie !

Publication sponsorisée par GoDeal24



Pour les petites entreprises, chaque centime économisé sur les logiciels est un centime qui peut être réinvesti dans la croissance : embaucher de nouveaux membres de l'équipe, moderniser l'équipement ou étendre vos services. Et même chose pour le simple particulier désireux de réaliser des économies et de doper son pouvoir d'achat. Si vous en avez assez de restreindre votre budget tout en essayant de doter vos appareils de logiciels fiables, profitez de l'importante remise de 62 % lors de la vente de logiciels PC Godeal24 parfaite pour ceux qui cherchent à mettre à niveau leur équipement informatique.

Godeal24 a baissé le prix de la suite bureautique MS Office Professionnel 2021 Pro pour Windows à seulement 31,55 € (prix officiel : 239€), après une remise de 62 %. Cet achat unique vous offre une licence à vie pour la suite de productivité la plus importante au monde : Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Access, Publisher et Teams. Vous n'aurez pas à vous soucier de payer des frais mensuels ou annuels supplémentaires après votre achat, ce qui vous permet de gérer votre budget en toute sérénité. Vous pouvez également obtenir la version Office 2021 Famille et Entreprise pour Mac pour seulement 48,99 € sur la même page. Cette offre exceptionnelle de -62 % sur une licence à vie pour MS Office se termine bientôt donc ne tardez pas !

Et pour rappel, le revendeur GoDeal24 offre un support technique 24/7 et un service après-vente à vie.

Microsoft Office 2021 à vie à seulement 31,55 € avec le code promo SGO62 !

Si vous payez un abonnement pour un modèle d'IA, vous pouvez l'annuler avec cette mise à niveau. Windows 11 Pro place Copilot directement sur votre bureau, en faisant votre assistant personnel alimenté par l'IA. Actuellement, Godeal24 propose Windows 11 Pro à seulement 13,55 € (au lieu de 199€), un moyen étonnamment abordable d'offrir à votre ordinateur une mise à niveau moderne. Vous apprécierez l'accès à des outils tels que MS Teams, Azure HDInsight, Windows Sandbox et le chiffrement d'appareil BitLocker après la mise à niveau !

Promotions spéciales sur les OS Windows authentiques pour un temps limité avec le code promo SGO50 !

Pour faire encore plus d'économies, achetez un bundle regroupant système d'exploitation et suite bureautique, et le tout avec une réduction de 62 % en utilisant le code SGO62 :

EaseUS détient des technologies de pointe en matière de récupération de données au niveau du système et du format de fichier, se spécialisant dans la récupération de données, la sauvegarde, la gestion de disque et la sécurité des données. Marque de confiance avec plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de la sécurité des données, EaseUS a officiellement autorisé Godeal24 à proposer des licences logicielles exclusives à des prix bas imbattables, et le stock est extrêmement limité !

Une large gamme de logiciels en vente flash !

Pourquoi choisir Godeal24 ?

Godeal24 est un revendeur reconnu qui propose des licences logicielles avec un service client gratuit à vie de qualité, en atteste sa note de 4,6 sur 5 et les milliers d'avis positifs sur TrustPilot. Les clés Microsoft proposées sont toutes authentiques donc n'hésitez pas !

Enfin, vous trouverez ci-dessous les liens officiels chez Microsoft pour télécharger les systèmes d'exploitation Windows 10 / 11 et la suite bureautique Office :