NETFLIX : Cowboy Bebop, 3, 2, 1, et le premier trailer de la série live-action est enfin là

Le projet d'adaptation en live-action de l'anime culte Cowboy Bebop divise toujours autant, mais nous avons au moins maintenant du matériel pour appuyer nos préjugés. Le générique d'introduction révélant une partie des histoires reprises de la série animée et un mini-épisode teaser survolté baptisé Lost Session nous ont en effet permis de nous faire une idée de l'ambiance qui nous attend.

Il manquait cependant une véritable bande-annonce pour voir vraiment à quoi ressembleront le rythme et la mise en scène de cette saison. Elle a enfin été diffusée cette nuit et nous offre un bel aperçu de cette série en prises de vue réelles : effets spéciaux soignés, décors variés, transitions et cadrages originaux, musiques jazzys et action à gogo, cette nouvelle production va tout faire pour se créer sa propre identité artistique tout en respectant le matériau de base. Les chasses à la prime racontées ne devraient en revanche pas perdre les fans, en témoignent les nombreuses références à l'anime déjà visibles ici.

Pour mémoire, la série originale est disponible sur Netflix en France depuis quelques jours, et le début de sa relecture en live-action paraîtra le 19 novembre. Vous pouvez vous abonner au service en vous procurant des e-Cartes Netflix à la Fnac.

