Travaillez à la maison et restez productif avec une licence Office 2021 à 27 € pour la nouvelle année !

Publication sponsorisée par GoDeal24



GoDeal24 va fêter comme nous la nouvelle année et propose pour l'occasion une nouvelle opération spéciale fêtes du Nouvel An avec des prix extrêmement réduits sur les licences Windows 10 et Windows 11 et également sur les licences Office Professionnel 2016, 2019 ou 2021, à partir de seulement 18 € !

Démarrons ces promotions avec les offres phares proposées par le revendeur :



Poursuivons avec des offres bundle concernant le système d'exploitation Windows et la suite Office avec une réduction de 74 % avec le code GOLE70 :



Vous trouverez également 62 % de réduction en utilisant le code GOLE66 sur d'autres bundle Microsoft :



Godeal24 propose également de nombreuses promotions sur les systèmes d'exploitation Windows avec jusqu'à 50 % de réduction avec le code GOLE50 :



Poursuivons avec 62 % de réduction en utilisant le code GOLE62 sur de nombreux produits Microsoft :



Et terminons enfin ces promotions avec de nombreux logiciels à prix réduit :



Et pour rappel, vous trouverez ci-dessous les liens officiels chez Microsoft pour télécharger immédiatement Windows 10 / 11 ou encore Office 2016 / 2019 :