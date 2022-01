Windows 10 à seulement 10 € et Office à 21 € : jusqu'à 91% de réduction pour ce début de l'année !

Article sponsorisé par CdkeyLord

Pour fêter en beauté cette nouvelle année 2022, découvrez les nombreuses remises du revendeur CdkeyLord sur de nombreux produits Microsoft avec jusqu'à 91% de réduction ! Par exemple, vous trouverez une licence Windows 10 Pro à seulement 13 €, licence vous permettant ensuite de migrer gratuitement vers le dernier OS Windows 11. Même son de cloche du côté de la suite bureautique Office que vous pourrez acquérir à partir de seulement 21 €.

Si vous êtes à la recherche d'une licence Windows, sachez qu'elles sont proposées à -35 % avec le code GN30.

Besoin d'acquérir à petit prix une licence pour la suite bureautique Office dans ses déclinaisons 2016, 2019 ou 2021 ? Là aussi bénéficiez de 35 % de réduction avec le code GN30.

Envie d'un bundle regroupant à la fois la suite bureautique Office 2016 ou 2019 et le système d'exploitation Windows 10 Pro ? Vous aurez toujours 35 % de réduction avec le code GN30.

Pensez à bien indiquer le code de réduction GN30 lors de votre commande, comme indiqué ci-dessous.

Il vous faut en premier sélectionner le produit de votre choix, comme par exemple Windows 10 Pro, puis le placer dans le panier.

Entrez ensuite le code GN30 dans la case « Code promotionnel », puis cliquez sur « Application ».

La promotion sera alors immédiatement activée et il ne vous restera plus qu'à payer.

Votre licence vous sera lors immédiatement envoyée par e-mail, libre à vous de l'utiliser pour une nouvelle installation de Windows ou encore pour activer votre Windows actuel. Pour rappel, il suffit de se rendre dans les paramètres de Windows, dans l'onglet « Mise à jour et sécurité » et « Activation ».

Il ne reste qu'à saisir la licence reçue dans le champ correspondant et un message apparaîtra ensuite pour vous indiquer que vore clé produit est bien active et valide, et votre Windows activé.

Rappelons que vous pouvez télécharger les versions officielles de Windows et Office chez Microsoft :