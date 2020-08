Pokémon : Ailes du crépuscule, le 7e et dernier épisode disponible, avec un final en apothéose !

C'est le grand jour, celui des adieux à Pokémon : Ailes du crépuscule, que nous suivons depuis le mois de janvier et qui mettait en scène les Champions d'Arène et quelques personnalités importantes de la région de Galar, celle de la 8e Génération de monstres de poche. Alors, est-ce que Tarak et le jeune John vont finalement se rencontrer ? Voici la réponse sans plus tarder.

Vidéo en japonais

Pour commencer, nous avons un tour d'horizon des Champions d'Arène parlant de Tarak en interview, cette dernière étant évidemment diffusée dans la chambre de John. Plus tard, les enfants de l'hôpital doivent aller voir un match où le Maître va justement combattre et, par chance, notre jeune ami ne s'est pas réveillé à temps, ce qui va le mener sur les traces de son idole qui s'est perdue en chemin... Et c'est finalement à dos de Corvaillus que Tarak et John vont se rendre au stade ensemble et faire connaissance, le tout avec une séquence de vol léchée. Nous avons ensuite droit à l'arrivée à Winscor sous le feu des projecteurs et à la réalisation du rêve de John. Studio Colorido en profite aussi pour placer de nombreux personnages des jeux et n'en oublie pas l'action avec quelques bribes de l'affrontement face à Roy. Restez bien après le générique pour une petite surprise plutôt bien sentie !

Vidéo en anglais sous-titré français

Voilà, clap de fin pour cette mini-série, dont vous pouvez retrouver tous les épisodes ci-dessous :

Si vous avez envie de partie à l'aventure à Galar, Pokémon Épée et Pokémon Bouclier sont tous les deux disponibles sur Amazon à 44,49 €. Le Pass d'extension est lui vendu 29,99 €.

Lire aussi : TEST de Pokémon Épée et Bouclier : L'île solitaire de l'Armure, un DLC plein de bonnes intentions