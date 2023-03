Pokémon, les horizons : une nouvelle bande-annonce pour la série qui prendra le relais des aventures de Sacha

Après près de 26 ans de diffusion ininterrompue et plus de 1236 épisodes (sans compter les spéciaux), l'aventure de Sacha / Satoshi et Pikachu vient de prendre fin dans l'Archipel. Forcément, cela va prendre du temps avant de se faire à ce changement qui ne marque pour autant pas la mort de l'anime. Comme déjà annoncé, une nouvelle série va prendre le relais dans quelques semaines et mettra en scène des personnages inédits.

Et justement, si elle se nomme tout simplement Pocket Monsters au Japon, où l'anime n'a jamais eu d'autre titre, ce ne sera pas le cas dans le reste du monde. Ainsi, en France, il faudra l'appeler « La série : Pokémon, les horizons » selon le communiqué de presse, mais nous nous passerons bien du début de l'intitulé pour en parler.

Pokémon, les horizons a donc eu droit à une nouvelle bande-annonce dans laquelle figurent des scènes des premiers épisodes. Premier constat, si la série nous a été vendue comme étant l'histoire de Liko et Rhod, c'est surtout la jeune fille qui fera office d'héroïne principale, accompagnée de son Poussacha (l'ironie du nom français de la créature est bien présente...). Son pendentif sera d'ailleurs au cœur de l'intrigue, possiblement lié à la Téracristallisation de Rayquaza si ce n'est pas une fausse piste du trailer. Les différents personnages récemment introduits en vidéos et les groupes auxquels ils appartiennent ont par ailleurs droit à des noms localisés. Au passage, la version japonaise de la bande-annonce nous permet de découvrir l'opening interprété par asmi et Chinozo.

Dans La série : Pokémon, les horizons, Liko et son partenaire Pokémon Poussacha, ainsi que le second protagoniste, Rhod, rencontreront de nombreux personnages au cours de leur voyage, notamment un groupe mené par Friede et Capitaine Pikachu, appelé les Électacleurs Volants. Parcourant le monde des Pokémon à bord d’un dirigeable, les Électacleurs Volants compte parmi leurs rangs plusieurs personnages : Oria, qui aime la mécanique et les travaux d’électricité accompagnée de son partenaire Pokémon Métalosse, Murdoch, un passionné de cuisine et son partenaire Pokémon Rocabot, Mollie, spécialiste des soins, accompagnée de son partenaire Pokémon Leveinard, et enfin Landon. Liko et Rhod rencontreront également Amethio et son partenaire Pokémon Malvalame qui appartiennent à un organisme appelé les Explorateurs, ainsi qu’un streameur très populaire connu sous le nom de Nidotruc.

« La série : Pokémon, les horizons s’annonce être un voyage palpitant qui explorera de nouvelles merveilles et révèlera des découvertes fascinantes sur le monde des Pokémon », nous confie Taito Okiura, vice-président du marketing chez The Pokémon Company International. « La nouvelle bande-annonce de La série : Pokémon, les horizons nous apporte davantage d’informations sur les mystérieuses aventures qui attendent Liko et Rhod, et nous invitons les Dresseurs et Dresseuses à se rejoindre à la découverte de ces secrets lorsque la série commencera à être diffusée en dehors du Japon plus tard dans l’année. »