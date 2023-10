Pokémon, les horizons : une période de sortie, un diffuseur et une bande-annonce en français pour la nouvelle série animée

En mais dernier, les fans de la licence Pokémon ont dit au revoir à Sacha / Satoshi et Pikachu, puisqu'après 26 années passées à nous divertir chaque semaine ou presque, la série animée les mettant en scène a pris fin. Évidemment, The Pokémon Company a relancé derrière un tout nouvel anime, toujours surnommé anipoke au Japon et qui a été baptisé « La série : Pokémon, les horizons » en français. Plus d'une vingtaine d'épisodes a d'ores et déjà été diffusée dans l'Archipel, mais toujours rien dans le reste du monde. En août dernier, durant le Pokémon Presents, nous avions eu droit à quelques scènes, sans aucune date... Le deuxième arc sur Terapagos venant de débuter, lui a qui a fait ses débuts sous sa Forme Normale dès le premier épisode, et l'attente commence à être longue pour les fans souhaitant en profiter légalement dans leur langue. Eh bien, il va falloir encore patienter un peu, mais nous avons enfin une période de sortie et un diffuseur en France !

C'est sur Gulli en début d'année 2024 que nous pourrons suivre les aventures de Liko, Rhod et des Électacleurs Volants dans Pokémon, les horizons. Les plus impatients pourront avoir un premier aperçu dès le mois de décembre sur Canal J, sans plus de précision. La bande-annonce diffusée ce mardi introduit le doublage français, qui passe plutôt bien de prime abord.

Une nouvelle aventure commence dans le vaste monde des Pokémon ! À son arrivée à l'Académie Indigo, une jeune fille du nom de Liko reçoit son premier partenaire Pokémon, Poussacha. Très vite, elle est poursuivie par les Explorateurs, un mystérieux groupe déterminé à s'emparer du pendentif qu'elle porte au cou. Cependant, Liko n'est pas seule : Friede, Capitaine Pikachu et les autres Électacleurs Volants lui offrent leur protection à bord de leur dirigeable. Pendant ce temps, un jeune garçon appelé Rhod rêve de devenir Dresseur Pokémon, ignorant le secret que recèle sa Poké Ball ancienne. Tandis que Liko, Rhod et les Électacleurs Volants s'envolent vers de nouveaux horizons, quelles sortes de découvertes les attendent ?

