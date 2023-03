Pokémon : de nouveaux personnages de l'anime introduits en vidéos et en images

La fin approche pour l'aventure de Satoshi et Pikachu, qui prendra fin vendredi prochain dans l'Archipel. La nouvelle série Pocket Monsters qui lui succédera débutera le 14 avril comme nous l'avons récemment appris et The Pokémon Company continue à introduire les personnages dont nous suivrons les péripéties chaque semaine et qui croiseront la route de Liko et Rhod.

Ainsi, la semaine dernière, c'est le groupe dont fait partie le Professeur Friede qui a été présenté, les Rising Volt Tacklers, voyageant dans un dirigeable dont les « ailes » semblent pouvoir se transformer en arène de combat. Au sein du groupe, nous retrouvons donc l'experte des machines Orio (Ayane Sakura) et son Métalosse, le cuisinier Murdock (Kenta Miyake) et son Rocabot, la spécialiste des soins Molly (Kei Shindō) et son Leveinard, et enfin le pêcheur Landau (Ikkyū Juku). À noter que les transcriptions précises des noms ne sont actuellement pas connues, sans parler des inévitables changements opérés lors de la localisation.

Aujourd'hui, c'est la bande du mystérieux rival / antagoniste au Malvalame qui a été introduite. Ce dernier se nomme Amethyo (Shun Horie) et fait donc partie des Explorers, qui avec son logo a tout pour faire penser à une classique team de méchants. Les deux autres membres sont appelés Zir (Kohsuke Tanabe) et Conia (Arisa Shida), respectivement accompagnés d'un Rhinoféros et d'un Akwakwak. Les nouveaux Musashi et Kojirō (Jessie et James) de cette série ? Un autre personnage étonnant a aussi fait son apparition, Gurumin (Yoshino Aoyama), qui est une streameuse populaire dont l'identité réelle est nimbée de mystère et qui porte donc un costume de Nidorina.

