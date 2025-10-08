Virtual Fighter Maneuvers signe le grand retour du simulateur de vol en VR sur Quest 3

Le studio Boundless Dynamics, connu pour VTOL VR (pour Vertical Take-Off and Landing Virtual Reality est un simulateur de vol en réalité virtuelle), s’apprête à faire décoller un nouveau simulateur de combat aérien pensé pour la réalité virtuelle. Baptisé Virtual Fighter Maneuvers, le titre promet des affrontements aériens intenses et réalistes, centrés sur les duels rapprochés entre chasseurs modernes.

Le jeu place les pilotes au cœur de batailles dynamiques où chaque manœuvre compte. L’expérience met en avant des combats aériens à courte portée, aussi bien contre des bots qu’en ligne face à d’autres joueurs. Les appareils et les missiles réagissent selon des lois physiques précises, influencées par la densité de l’air, l’altitude ou encore l’angle d’attaque. L’objectif est de reproduire la tension et la technicité d’un véritable combat de chasse.

Trois avions sont disponibles dès le lancement : le T-15 Excalibur, rapide et puissant grâce à sa double motorisation ; le T-16 Falchion, léger et redoutable pour les manœuvres prolongées ; et le T-18 Cutlass, conçu pour les affrontements à basse vitesse avec un angle d’attaque élevé. Chaque appareil possède ses points forts et ses faiblesses, invitant les joueurs à maîtriser différentes approches du combat aérien.

La prise en main se veut accessible tout en laissant une grande liberté : il est possible de piloter directement depuis le cockpit en manipulant les commandes virtuelles, ou d’utiliser une manette sans fil. Les modes de jeu s’adressent autant aux pilotes occasionnels qu’aux compétiteurs. Certains choisiront la détente dans les sessions rapides tandis que d’autres viseront le classement mondial au fil de matchs classés contre des adversaires de niveau équivalent.

Conçu pour fonctionner sur Meta Quest 2, Quest 3 et 3S, ainsi qu’en PCVR, Virtual Fighter Maneuvers entend offrir le frisson du dogfight sans contraintes techniques. Boundless Dynamics s’appuie sur son expérience de VTOL VR pour proposer une simulation plus nerveuse et immédiatement gratifiante, adaptée aux casques autonomes.

Le trailer officiel illustre des séquences de combat intenses, des effets de vitesse réalistes et un rendu propre au moteur du studio. La sortie n’a pas encore de date précise, mais la fiche officielle du jeu est déjà accessible sur le Meta Quest Store, confirmant son arrivée imminent.