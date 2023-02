Xbox 360 : aïe, plus de 40 jeux bientôt retirés du Marketplace

L'un des atouts de l'écosystème Xbox, c'est la force de son catalogue rétro. Le Microsoft Store propose en effet une large sélection de jeux Xbox 360 et même Xbox, accessibles simplement grâce à la rétrocompatibilité des Xbox One et Xbox Series X|S. Mais pour ceux qui jouaient encore sur Xbox 360, certains titres ne seront bientôt plus achetables.

Le constructeur vient en effet d'annoncer que, à partir du 7 février 2023, une sélection de jeux et DLC de cette ère passée va être retirée du Xbox 360 Marketplace. La liste varie suivant les pays, mais en France, ils sont 44 jeux à être sur le départ.

Assassin's Creed Brotherhood

Assassin's Creed III

Assassin's Creed IV

Assassin's Creed Liberation HD

Blood of the Werewolf

Blue Dragon

Breakdown

Call of Duty: Advanced Warfare

Call of Duty: Ghosts

Castle Crashers

Cloning Clyde

Counter-Strike: GO

Dark Souls

Darksiders II

DAYTONA USA

Defense Grid

Eets: Chowdown

Far Cry 2

Final Fight: DblImpact

Iron Brigade

Jeremy McGrath's Offroad

Jet Set Radio

Left 4 Dead

Left 4 Dead 2

LIMBO

Lost Odyssey

Mass Effect 2

MONOPOLY DEAL

Mutant Blobs Attack

N+

Outpost Kaloki X

Peggle 2

Phantom Breaker:Battle Grounds

Prince of Persia

R.U.S.E.

Sega Vintage Collection: Alex Kidd & Co.

Skate 2

South Park: The Stick of Truth

Spelunky

SplinterCellConviction

Star Wars Battlefront

Star Wars KOTOR 2

The Orange Box

The Raven Episode 1

La nouvelle n'est en revanche pas si dramatique que cela. Déjà, elle ne concerne que la Xbox 360 : tous les jeux de cette liste aussi disponibles à la vente en numérique sur le Microsoft Store le resteront et seront accessibles depuis vos Xbox One et Xbox Series X|S. Ensuite, si vous avez déjà acheté l'un ou l'autre de ces titres ou une extension associée sur le Xbox 360 Marketplace, vous en conserverez l'accès et pourrez les retélécharger à votre guise jusqu'à nouvel ordre. Si vous continuez à jouer sur Xbox 360, pensez donc à acheter les jeux qui vous intéressent avant le 7 février.



Bien qu'elle ne concerne que peu de joueurs, cette histoire démontre encore une fois la mort programmée des jeux numériques : jusqu'à quand des jeux seront-ils encore en vente sur Xbox 360 et surtout jusqu'à quand sera-t-il possible de les retélécharger ? Pour les amateurs de rétro, de nombreux jeux de cette génération sont disponibles via le Xbox Game Pass Ultimate pour 12,99 € par mois.

