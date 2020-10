Amazon Prime Day 2020 : notre sélection des promotions les plus intéressantes pour vous ! (Jour 2)

Amazon a lancé hier sa 6e édition des Prime Day, de quoi réaliser de très bonnes affaires. Pour rappel, ces offres ne sont réservées qu'aux membres Amazon Prime, dont le prix de l'abonnement est de 49 € par an ou 5,99 € par mois. Il permet entre autres d'avoir accès à une sélection de promotions toute l'année, d'être livré gratuitement et rapidement pour les articles Prime et de profiter de Prime Video le service de streaming de chez Amazon.

L'essai gratuit de 30 jours est toujours disponible pour ceux n'en ayant pas profité, qui permet de jouir de ces rabais du moment !

Voici donc une seconde compilation des promotions les plus intéressantes pour ce second jour d'offre Amazon Prime Day :