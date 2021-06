Amazon Prime Day 2021 : notre sélection des promotions les plus intéressantes pour vous !

C'est donc la 7e édition des Prime Day que lance aujourd'hui le géant Amazon. Disponibles aujourd'hui et demain, ces promotions sont, comme leur nom l'indique, proposées uniquement aux membres du programme Amazon Prime, dont le prix de l'abonnement est de 49 € par an ou 5,99 € par mois. L'abonnement permet entre autres un accès à la livraison gratuite sur les articles Prime, à des centaines de promotions toutes l'année, d'un accès à Prime Video, d'un accès limité à Prime Music et même de jeux offerts via Prime Gaming.

Comme toujours, nous vous proposons pour l'occasion une sélection de produits de diverses catégories parmi ceux en promotion pour ces Prime Day :

Coup de cœur

The Last of Us Part II à 25,99 €