Amazon Prime Day : des chiffres records pour cette édition 2020

Cette semaine ont eu lieu les Amazon Prime Day, deux jours de réductions réservées aux abonnés Amazon Prime, d'où le nom de l'évènement, et la firme de Jeff Bezos fait aujourd'hui le point en dévoilant d'énormes chiffres. Car oui, les abonnés étaient au rendez-vous pour saisir la moindre bonne affaire.

Les Prime Day ont ainsi permis aux vendeurs partenaires d'Amazon de dépasser un chiffre d'affaires de 3,5 milliards de dollars pendant ces deux jours, soit 60 % de plus que l'année précédente. Les membres Amazon Prime ont économisé 1,4 milliard de dollars grâce aux promotions, et les catégories reines cette année étaient Maison, Électronique, Nutrition et Bien-Être. En tête des ventes, nous retrouvons l'Echo Dot, la Fire TV Stick 4K avec télécommande vocale Alexa, le robot aspirateur iRobot de Roomba, le filtre à eau personnel de LifeStraw ainsi que le casque Stormtrooper Stars Wars de LEGO.

Des Prime Day 2020 très réussis pour Amazon, encore une fois, et pour retrouver de grosses promotions, il faudra attendre le Black Friday puis le Cyber Monday à la fin du mois de novembre. En attendant, des promotions sont toujours actives sur Amazon.fr, comme la souris Razer Naga Trinity à 79,99 € au lieu de 159,99 €.