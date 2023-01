Sur Back Market, l'iPhone reconditionné encore moins cher avec les codes promo Poulpeo !

Les produits reconditionnés ont le vent en poupe en permettant de prolonger la durée de vie des produits électroniques et de réduire leur impact environnemental (usage prolongé et production réduite d'appareils neufs), tout en favorisant l'économie circulaire avec ses aspects de recyclage et d'emplois.

La plateforme Back Market propose ainsi toute l'année de nombreux smartphones et accessoires qui font l'objet d'une vérification et, si besoin, d'une remise en état avant d'être remis sur le marché.

Cela permet de s'équiper en matériel électronique à prix plus doux en fonction de l'état de l'appareil et de son ancienneté et de donner une nouvelle vie à des appareils mobiles et gadgets qui auraient fini dans un tiroir.

Poulpeo permet de réduire encore le prix des produits reconditionnés

Mais saviez-vous qu'il est possible de diminuer encore le prix des produits reconditionnés ? Le service de cashback Poulpeo propose ainsi des codes de réduction qui pourront adoucir un peu plus les tarifs.

On pourra ainsi économiser grâce à ces codes promo Back Market et s'offrir cet iPhone reconditionné qui nous fait de l'oeil sur la plateforme. Les offres de Poulpeo sont testées et vérifiées et peuvent être dans certains cumulées avec les offres Back Market.

En ce moment, Poulpeo propose diverses réductions comme -35% sur un iPhone 12, 67% de réduction sur un Samsung Galaxy S10 ou 22% de moins sur les écouteurs AirPods (2019).

Plus largement, on pourra trouver des offres assurant des réductions plus ou moins importantes sur des sélections de produits high-tech reconditionnés. De quoi se faire plaisir toute l'année, sans dépendre d'un événement spécial pour baisser les prix !