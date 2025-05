BON PLAN : ce PC portable pour gamers est encore moins cher avec ce code promo

Vous êtes à la recherche d'un ordinateur portable capable de faire tourner de nombreux jeux ? Bonne nouvelle, Cdiscount lance une grosse promotion avec un code de réduction sur le LOQ 15IAX9E de Lenovo, équipé d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4050 et d'un processeur Intel Core i7-12650HX.

Habituellement affiché à 859,99 €, le PC portable Lenovo LOQ 14IAX9E passe à 679,99 € sur Cdiscount avec le code « 50DES499 ». Voici ce qu'il faut savoir sur le laptop gaming :

Découvrez le PC Portable Gamer LENOVO LOQ 15IAX9E, équipé d'un écran de 15,6'' FHD 144 Hz, d'un processeur Core i7-12650HX et d'une carte graphique RTX 4050 65W. Avec 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go, il offre des performances optimales pour le gaming et la réalité virtuelle.