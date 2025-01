BON PLAN : 600 € de réduction sur ce PC portable pour gamers avec un code promo

C'est la dernière ligne droite pour les soldes d'hiver 2025, qui se termineront mardi prochain en France. Cdiscount continue de mettre le paquet sur les promotions et affiche aujourd'hui un ordinateur portable pour gamers qui profite déjà de 500 € de réduction, mais le prix peut encore baisser avec un code promo.

Le Lenovo Legion S5 passe à 999,99 € avec le code « PC100D699 », une sacrée offre pour ce PC portable équipé d'une carte graphique NVIDIA RTX 4070, d'un processeur AMD R7-7435HS, de 16 Go de RAM et d'un écran 16 pouces WQXGA à 165 Hz.

Découvrez la puissance du Lenovo Legion S5 16ARP9 ! Conçu pour les gamers exigeants, ce PC portable offre une expérience de jeu immersive avec son écran 16″ WQXGA 165 Hz et sa carte graphique Nvidia GeForce RTX 4070. Propulsé par un processeur AMD Ryzen 7 7435HS et 16 Go de RAM DDR5, il garantit des performances fluides et rapides. Avec un SSD de 512 Go, profitez d’un démarrage ultra-rapide et d’un espace de stockage généreux. Idéal pour les sessions de jeu intenses, le Legion S5 combine puissance et élégance dans un design fin et léger. Ne manquez pas cette opportunité de dominer vos adversaires !