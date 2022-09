Bleach: Thousand-Year Blood War, une date de diffusion et une 2e bande-annonce pleine d'action pour le retour de l'anime

Source: Aniplex et Viz Media

Source: Aniplex et Viz Media

L'un des anciens piliers du Jump va faire son retour sur les petits écrans d'ici quelques semaines et déchaîner les passions. Oui, si vous n'avez rien suivi, l'anime de Bleach va reprendre pour adapter le dernier arc du manga paru à ce jour (sans compter Howl from the Jaws of Hell annoncé à la fin du dernier one shot). Cette adaptation de Thousand-Year Blood War nous est teasée depuis la fin d'année dernière et avait eu droit à une première véritable bande-annonce cet été, qui restait tout de même sage quant à ce qu'elle nous montrait. Vous voulez en voir plus avant la diffusion ? Ça tombe bien, car le 2e trailer paru ce dimanche midi nous régale comme il se doit.

L'ambiance est bien sombre à souhait, avec plusieurs fronts que nous suivrons. D'un côté, l'invasion du Hueco Mundo par le Wandenreich représenté par Quilge Opie, qui a fait prisonnière Halibel. De l'autre, le Gotei 13, avec Genryūsai Shigekuni Yamamoto convoquant tous les capitaines et déclarant l'état de guerre alors que Yhwach et ses Sternritters débarquent au Seireitei. Et évidemment, que serait Bleach sans entendre un protagoniste crier « Bankai » ? En plus, c'est Ichigo qui s'y colle et nous offre même un Getsuga Tenshō.

Ce trailer est aussi l'occasion de découvrir la chanson de l'opening, Scar, interprétée par Tatsuya Kitani, bien rock'n roll à souhait. La chanteuse SennaRin sera elle derrière l'ending intitulé Saihate et qui a été produit par l'incontournable Hiroyuki Sawano !

La qualité globale semble être largement supérieure à ce que nous avons eu droit par le passé. D'ailleurs, les Japonais ayant pu assister à une première diffusion ce dimanche comparent cela à un film d'animation. Le découpage de la série se fera en 4 cour, soit un an de diffusion garanti, à voir si ce sera d'un bloc ou avec des pauses.

Bleach: Thousand-Year Blood War débutera sa diffusion à travers le monde en simulcast le lundi 10 octobre prochain avec l'épisode The Blood Warfare, sauf que même Viz Media n'indique pas où elle aura lieu. Les rumeurs voulaient que ce soit Disney+ qui ait raflé la mise, sauf que rien d'officiel n'est venu confirmer ou infirmer cela depuis...