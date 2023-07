Borderlands EchoVision Live : Gearbox et Genvid annoncent une série interactive sur les traces des Chasseurs de l'Arche d'Eden-6

Alors que des rumeurs ont vu le jour au sujet d'un recueil vidéoludique qui se nommerait The Borderlands Compilation: Pandora's Box et que le film Borderlands d'Eli Roth a été daté à l'été prochain, c'est un projet sortant réellement de nulle part qui vient d'être annoncé ces dernières heures dans le cadre de la San Diego Comic-Con 2023. Vous vous souvenez de la série interactive Silent Hill: Ascension conçue en partie par Genvid et qui a eu droit fin mai à sa première bande-annonce ? Eh bien, ce n'est pas le seul programme du genre que développe la société, qui a donc annoncé Borderlands EchoVision Live.

C'est via un simple communiqué de presse sur son site que nous découvrons les premiers détails sur ce show, accompagnés d'un simple logo. Gearbox Entertainment Company et Genvid se sont donc associés pour développer cette série interactive en streaming qui explorera les mésaventures de huit touristes venus sur la lune Eden-6, que nous avons visitée dans Borderlands 3 (celle de Jakobs). Il faut donc se contenter de vagues détails pour le moment, espérons qu'une bande-annonce nous donne rapidement une meilleure idée de ce à quoi nous attendre et de quelle manière sera diffusée la série.

La série interactive explore les (més)aventures de huit touristes sans méfiance qui se retrouvent en péril, bloqués sur Eden-6 après s'être lancés dans un « safari d'aventure » pour suivre les traces des Chasseurs de l'Arche et se prélasser dans leur gloire.

Le public du monde entier déterminera si ces tout nouveaux personnages passent de zéros à héros, comment ils gèrent la pression, leurs rapports les uns envers les autres et quel genre de personne – et futur Chasseur de l'Arche – chacun d'entre eux est.

Les fans auront une influence directe et permanente sur l'histoire et les personnages de Borderlands EchoVision Live, une expérience narrative sur la durée dans laquelle tous les membres du public s'engagent sur les décisions prises par l'histoire et vivent collectivement un résultat partagé. L'histoire Huit Chasseurs de l'Arche en herbe déboursent leur argent durement gagné pour une visite guidée en toute sécurité d'Eden-6 - toute l'excitation sans aucun danger ! Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Un tas de choses en fait. Ce qui était censé être des vacances de trois semaines se transforme en cauchemar permanent lorsque les touristes se retrouvent bloqués dans la ville reculée de Greywater Junction. Entourés de tous côtés par des égorgeurs, des bandits et des draps légers, ces malheureux dilettantes doivent surmonter leurs peurs, leurs échecs et leur cupidité afin de se regrouper, de saisir l'occasion et d'éviter les nombreuses, NOMBREUSES balles portant leur nom. Décisions massives du public Conçue de fond en comble avec une implication massive de la communauté au cœur de l'expérience, les participants mondiaux auront un impact direct sur le déroulement de cette aventure Borderlands. Le public s'engagera à déterminer comment ces zéros en quelque sorte héros se montrent à la hauteur de la situation en affrontant les menaces de plus en plus terribles qui pèsent sur Greywater Junction. Des réputations, relations et même des récompenses sont en jeu - et les actions de millions de personnes détermineront le destin de ces personnages.

