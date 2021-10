La nouvelle caméra connectée IMILAB C21 à petit prix pour une grosse sécurité

IMILAB est une société issue de l’écosystème Xiaomi. Son dernier produit est une nouvelle caméra domestique intelligente 2,5K IMILAB C21 qui ne mesure que 108 x 76 x 76 mm pour un poids de 249 g, mais qui pourra vous rendre de très grands services.

Pouvant se fixer facilement sur n'importe quelle surface, cette caméra de sécurité intérieure dispose d'un très bon capteur 2,5K en f/2.0 qui présente une résolution élevée de 2560 x 1440 pixels avec un angle jusqu’à 105° et un panoramique de 360°. Elle permet de prendre des images de qualité jusqu’à 12 m et est de plus équipée de quatre LED infrarouges 850 nm permettant une vision de nuit de qualité.

Compatible Wi-Fi 2,4 GHz, vous pourrez également associer la caméra à l’application mobile IMILAB Home, ce qui vous permettra de suivre en temps réel, depuis votre smartphone, les images enregistrées sur la carte microSD pouvant aller jusqu'à 64 Go.

La C21 d'IMILAB intègre un microphone et un haut-parleur permettant d’identifier les personnes humaines et de leur parler. Enfin, elle est compatible avec Alexa et Google Assistant.

Vous trouverez sur le site AliExpress la caméra IMILAB C21 au prix exceptionnel de seulement 41 € avec le code IMILABNEWC21 (à défaut, mettez 4OCT) et avec en prime une livraison depuis la Pologne en quelques jours seulement.