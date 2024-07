DISNEY+ : Agatha All Along, le casting de sorcières de la prochaine série du MCU se dévoile au travers d'un premier visuel

Après plusieurs années d'un rythme soutenu aussi bien du côté des films que des séries avec une dizaine de projets pour chaque support de 2021 à fin 2023, le Marvel Cinematic Universe s'est finalement calmé sous l'impulsion de Bob Iger. Ainsi, nous ne retrouverons en salles que Deadpool & Wolverine en 2024, qui sortira à la fin du mois, redevant un évènement comme avant. Sur Disney+, après Echo en janvier, c'est un autre personnage déjà croisé dans un précédent feuilleton qui va faire son retour dans les mois à venir : Agatha Harkness. Son projet a enfin commencé à se montrer du côté d'Empire qui a partagé un premier visuel accessible à tous (quelques plans du tournage sont inclus dans un making of du coffret Blu-ray de WandaVision).

Apparue dans WandaVision en tant qu'antagoniste, nous savions que la sorcière aurait droit à son show depuis des années, dont le titre n'a pas cessé d'évoluer depuis. Agatha: House of Harkness, Agatha: Coven of Chaos, Agatha: Darkhold Diaries... elle aurait même pu tout simplement se nommer Agatha. Bon joueur, Marvel Studios s'en est même amusé lorsqu'il a finalement officialisé son titre définitif et sa date de diffusion au mois de mai, partageant la veille sur Twitter / X un visuel rapidement supprimé où elle se nommait Agatha: The Lying Witch with Great Wardrobe, une amusante référence au premier tome de la saga Le Monde de Narnia.

Au final, c'était Agatha All Along (« Agatha à chaque fois ») ! Oui, elle a été nommée en référence à la chanson de l'épisode 7 de WandaVision :

It was Agatha All Along ????



Pour le coup, c'est assez bien vu et la musique a été reprise lors de son annonce, espérons qu'elle fasse office de générique. Quoi qu'il en soit, ses deux premiers épisodes seront diffusés le mercredi 18 septembre en Amérique du Nord (à priori le jeudi 19 au matin en France) et les sept autres suivront à raison d’un par semaine jusqu'au 6 novembre. Autant dire que l'automne sera placé sous le signe des sorcières cette année, la période parfaite pour un tel projet.

Pour en revenir au visuel d'Empire, nous y retrouvons donc Agatha Harkness (Kathryn Hahn) accompagnée par quatre autres femmes, toutes des sorcières évidemment, qui auront comme point commun de ne pas faire partie d'un sabbat comme l'a révélé la réalisatrice Jac Schaeffer. Il faut visiblement s'attendre à un sacré remue-ménage à l'écran !

Les sorcières se définissent par la tromperie, la trahison, l'infamie et l'égoïsme. Que faites-vous lorsque vous avez un groupe de sorcières qui [démontrent] ces notions et que vous avez besoin qu'elles travaillent ensemble ? WandaVision a joué avec la forme des sitcoms télévisées classiques, ici nous jouons beaucoup avec les hypothèses sur ce que sont les sorcières. Du genre, quels sont les raccourcis visuels pour les sorcières ? Nous ne voulions certainement pas d'une méchante sorcière unidimensionnelle. Nous aurons des moments où nous verrons le vrai cœur d'Agatha.

Du côté des rôles, Patti LuPone est Lilia Calderu, qui dans les comics est la petite fille de Nikolai, le tout premier Baron Mordo, et donc une descendante de Cagliostro douée dans l'art de la divination. Sasheer Zamata incarne Jennifer Kale ; Debra Jo Rupp campe à nouveau Sharon Davis qui était une habitante de Westview et donc également une sorcière ; et Ali Ahn joue une certaine Alice. Quant à l'intrigue, il faudra patienter jusqu'à une première bande-annonce pour savoir à quoi nous attendre, mais il semblerait que le groupe tombe sur quelque chose d'inattendu au fond de cette cave.

