DISNEY+ : Agatha All Along, une première bande-annonce ensorcelante pour la série dérivée de WandaVision

Début 2021, Marvel Studios lançait la Phase 4 du MCU avec la toute première série de cet univers cinématographique à destination de Disney+, WandaVision. Il s'agissait d'un véritable petit évènement à l'époque et les théories fleurissaient sur la Toile entre la diffusion de chacun des neuf épisodes. À peine trois ans et demi plus tard, l'overdose de projets et leur qualité variable ont fait que Disney a changé son approche en diminuant le nombre de productions à paraître. Il faudra évidemment attendre avant de pouvoir statuer sur le deuxième point, mais une première bande-annonce de la prochaine série intitulée Agatha All Along va dans tous les cas faire parler d'elle. Nous avions fait le point la semaine dernière sur tout ce qui était officiellement connu à son sujet, de la révélation de son titre définitif faisant écho au personnage lors de sa précédente apparition au groupe de sorcières dont nous suivrons les péripéties cet automne. Nous découvrons désormais tout ce petit monde en action.

Bande-annonce VOSTFR

La première scène pourrait nous faire croire qu'il y a une erreur sur la marchandise et que nous sommes devant une série policière se déroulant à... Westview, alors qu'Agnes est devenue lieutenant de police et enquête sur un crime dont la victime a les mains étrangement brûlées. Oui, comme Wanda lors de leur affrontement et c'est bien le nom de cette dernière qui apparaît comme par magie à la morgue avec un décès daté au 13 octobre. C'est sans doute un vendredi. Pourquoi ? Car WandaVision se déroulait en novembre 2023 et qu'il y a bien eu un vendredi 13 l'an dernier en octobre. Quoi qu'il en soit, l'explication sur ce qui se passe réellement ne tarde pas à arriver. En effet, cela fait partie du sort que Wanda a jeté à Agatha Harkness à la fin de la série après que cette dernière ait tenté de lui voler ses pouvoirs dans le Hex. Nous n'avions alors pas vu ce qui lui était arrivé une fois ce dernier refermé. À en croire la jeune femme la libérant, appelée Rio Vidal (Aubrey Plaza), Agatha avait donc été prise au piège à tout jamais dans le sort.

La protagoniste a donc perdu tous ses pouvoirs et à en croire le site Marvel officiel va donc être aidée par un « suspicieux adolescent gothique » qui va ensuite la supplier de l'emmener sur la « route des sorcières », un plan d'existence présent dans les comics où il est lié à la Sorcière Rouge, ce qui ne sera sans doute pas le cas ici. À priori, le personnage en question est celui joué par Joe Locke (Charlie Spring dans Heartstopper). La récompense vaut toutefois la peine, puisqu'elle pourrait bien récupérer tous ses pouvoirs en surmonter les défis qui l'y attendent. Elle va donc réunir toute une bande de sorcières dans cette optique, à savoir Lilia Calderu (Patti LuPone), Jennifer Kale (Sasheer Zamata), Sharon Davis (Debra Jo Rupp) et Alice Wu-Gulliver (Ali Ahn).

Visuellement, il semble y avoir pas mal de bonnes idées, avec des éléments faisant penser au Magicien d'Oz et une certaine tendance horrifique qui se dégage de l'ensemble, sans parler des poncifs liés à ce type d'univers, comme une virée sur des balais, un ouija ou de la possession à la fin.

Au passage, le nom Marvel Television de nouveau utilisé pour les séries n'a plus rien à voir avec le studio fermé en 2019, dont la canonicité des œuvres est au bon vouloir des personnes en charge, il s'agit juste d'un label désormais. Clairement, ce choix est assez douteux et n'apporte que plus de confusion...

Bande-annonce VF

Pour rappel, les deux premiers épisodes d'Agatha All Along seront diffusés le 19 septembre. Vous pouvez vous abonner à Disney+ au mois avec la formule Standard avec publicité pour 5,99 €, à la Standard pour 8,99 € par mois ou 89,90 € par an ou à la Premium pour 11,99 € par mois ou 119,90 € par an.