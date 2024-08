DISNEY+ : Agatha All Along, route semée d'embûches et chanson entêtante dans une excitante deuxième bande-annonce

Ce week-end a été chargé en annonces pour les fans de Disney durant la D23 Expo et les aficionados du MCU ont eu droit à quelques nouvelles des projets déjà officialisés. Le plus intéressant en n'étant pas sur place a été la diffusion d'une deuxième bande-annonce pour la série Agatha All Along. Si vous n'aviez pas apprécié la précédente, il y a toutefois peu de chance que cela vous fasse changer d'avis, mais si comme nous vous étiez déjà sous le charme, alors les nouvelles scènes autour de cet univers de sorcellerie et surtout la chanson qui les accompagne devraient finir de vous convaincre du potentiel de ce récit.

Bande-annonce VOSTFR

Plusieurs passages viennent d'abord nous remémorer les évènements de WandaVision, puisqu'au moins une partie de la série va pour rappel se dérouler à Westview. D'ailleurs, s'il s'agit bien du même côté, l'entrée de la ville est différente sur certains points par rapport à la scène de fin lorsque Wanda la quitte (avec une intégration en CGI bien trop visible) alors que le château d'eau est positionné au même endroit sur la gauche de l'écran. C'est le genre de petit détail qui finira soit en faux raccord ou pourra être expliqué en étant attentif, wait & see.

La chanson qui était fredonnée par Agnes au début de la précédente bande-annonce est ici reprise en chœur par le groupe que va recruter Agatha et semble servir à ouvrir le passage vers la Route des Sorcières, qui comme nous l'avions déjà dit a de quoi faire penser au Magicien d'Oz puisqu'en parvenant au bout elle exaucera le vœu le plus cher de la personne. Le personne de Rio Vidal (Aubrey Plaza) est lui toujours plus mystérieux, car nous voyons cette sorcière verte littéralement sortir de terre telle une revenante. Joli clin d'œil ou coïncidence, un personnage (Agatha transformée ?) à la peau de cette couleur et rappelant fortement la Méchante sorcière de l'Ouest est montré juste après. Les références à l'univers de la sorcellerie dans le 7e art ne devraient pas manquer.

Comme dans WandaVision, les époques vont visuellement se mélanger puisque le groupe est vu portant des tenues très disco dans un décor l'étant tout autant. Vous noterez que Rio Vidal se tourne vers la caméra après avoir demandé avec un sourire malicieux « What happens next? » (« Et maintenant ? »). Brise-t-elle le 4e mur ou est-ce que son regard est dirigé vers le personnage (baptisé teen) de Joe Locke ? Quoi qu'il en soit, ce n'est pas du tout suspect... Sa remarque sur les cadavres qui s'empilent n'a rien de rassurant et le groupe n'atteindra clairement pas la fin de la route indemne, surtout qu'Agatha semble prête à tous les sacrifices pour obtenir son prix et à se servir de ses alliées. Le mème sur Mephisto va lui pouvoir reprendre de plus belle avec l'apparition d'un démon flamboyant.

Bande-annonce VF

Si vous aimez la chanson de ce dernier trailer en date, sachez qu'une performance sur scène a eu lieu à la suite de sa diffusion lors de la convention. Elle se nomme tout naturellement The Ballad of the Witches' Road (« La ballade de la Route des Sorcières »), écrite par Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez. C'est le casting de la série qui est venu l'interpréter et une vidéo officielle a été mise en ligne pour que tout le monde puisse en profiter. Kathryn Hahn y est là encore totalement dans son rôle d'Agatha, un vrai régal ! D'ailleurs, Patti LuPone est connue pour avoir joué dans de nombreuses comédies musicales, il n'est donc pas étonnant qu'elle ait été choisie pour incarner Jennifer Kale.

Pour rappel, Agatha All Along débutera sa diffusion le 19 septembre avec deux épisodes puis un chaque semaine. Vous pouvez vous abonner à Disney+ au mois avec la formule Standard avec publicité pour 5,99 €, à la Standard pour 8,99 € par mois ou 89,90 € par an ou à la Premium pour 11,99 € par mois ou 119,90 € par an.

