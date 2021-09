DISNEY+ : Hawkeye décoche la carte ambiance de Noël dans un premier trailer introduisant Kate Bishop

Depuis quelques heures, l'effervescence montait sur les réseaux sociaux à la suite de la Story Instagram de Jeremy Renner qui nous donnait rendez-vous ce lundi pour découvrir la première bande-annonce d'Hawkeye, la prochaine série live-action du MCU sur Disney+ attendue en fin d'année comme nous l'avions appris cet été. Après le long-métrage Les Éternels qui sera en salles quelques semaines auparavant, c'est une aventure bien plus terre à terre qui nous attend et célèbrera à sa façon les fêtes de fin d'année.

Bande-annonce VOSTFR

Alors, que va nous raconter Hawkeye ? Eh bien, de quelle manière Clint Barton tente de rattraper le temps perdu avec sa petite famille, se prêtant donc bien à la thématique de Noël pour le coup, sauf que rien ne va évidemment se passer comme il l'aurait souhaité. Son passé en tant que Ronin va le rattraper alors qu'une personne a décidé de reprendre le costume à son compte, qui n'est autre que Kate Bishop (Hailee Steinfeld). L'ex-héros va donc décider de s'occuper de la jeune femme pour la former, s'attirant à nouveau plein d'ennuis, action garantie en prime ! Et que serait un programme de fin d'année, surtout chez Disney, sans sa dose de chansons ? Nous pourrons compter sur la comédie musicale intra-univers Rogers The Musical pour cela.

Bande-annonce VF

En attendant de découvrir le premier épisode d'Hawkeye le 24 novembre et de savoir si Clint rentrera bien auprès de sa famille pour Noël, tout un tas d'autres séries signées Marvel Studios sont d'ores et déjà disponibles sur Disney+, avec actuellement What If...? en tête d'affiche.