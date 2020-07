Ubisoft Forward : quelles sont nos attentes pour la présentation de ce soir ?

Ce soir, Ubisoft compte nous présenter ses futures productions lors de l'Ubisoft Forward. L'occasion, à priori, de découvrir du gameplay d'Assassin's Creed Valhalla, d'en apprendre davantage sur Far Cry 6 et de retrouver Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine ou encore Gods & Monsters qui n'ont plus vraiment fait parler d'eux officiellement depuis leurs reports.

Nous suivrons cette présentation en direct sur notre chaîne YouTube, et ce dès 20h00. Nous serons trois à vous faire vivre cette conférence, et nous avons décidé de faire le point sur nos attentes :

Eric de Brocart, fondateur de GAMERGEN.COM

Globalement, Ubisoft est un éditeur dont j'apprécie les licences. Ses différentes productions en réalité virtuelle (huit en tout), même si elles n'ont certainement pas rempli les caisses de l'entreprise française, sont toutes réussies et ont su me plaire. De fait, même si cela n'arrivera certainement pas, j'aimerais voir dans cette Ubisoft Forward un pas de plus vers la VR avec l'adaptation de titres existants comme l'a fait si bien Bethesda Softworks avec Skyrim VR, Fallout 4 VR, Wolfenstein Cyberpilot ou encore l'excellent DOOM VFR.

Pour avoir commencé à apprécier Assassin's Creed avec la sortie de l'opus Origins, puis Odyssey, je suis maintenant plus réceptif à la licence et j'ai hâte d'en savoir plus sur cet Assassin’s Creed Valhalla qui me laisse, pour le moment, un peu sceptique. Voir les Assassins débarquer dans l'univers viking, ou l'inverse, il fallait oser et comme ils l'ont fait, espérons que cela soit bien fait.

Fra Cry est aussi une licence qui m'a fait passer de bons moments et j'aimerais bien que le sixième opus numéroté soit encore plus déjanté que les précédents. La next-gen arrivant, il serait bien aussi qu'il tire un avantage offert par les nouvelles consoles. Malheureusement, cela me semble encore trop tôt pour espérer que cela soit vraiment le cas.

Watch Dog n'est pas une licence qui m'a accroché (je ne suis pas fan de GTA non plus) et, de fait, je n'attends pas grand-chose de l'opus Legion. Pour autant, les promesses faites par Ubisoft (avant un downgrade éventuel) sont alléchantes et m'ont quand même donné envie d'en savoir plus.

J'espère aussi que Roller Champions, que j'ai apprécié lors de mes différentes séances de test, se verra mettre un peu en avant, voire se trouvera une date de sortie. J'aimerais aussi voir, comme Pierre, une nouvelle mouture de Mario + Lapins Crétins: Kingdom Battle ou encore, soyons fous, un nouvel opus avec Rayman en vedette.

Reste Skull and Bones qui devrait faire parler de lui et surtout Beyond and Good Evil 2, que nous avions approché à l'E3 en 2018 et qui, depuis, ne s'est fait remarquer qu'avec une cinématique qui nous a fait rêver, son absence à l'E3 2019 ou encore par le fait que Michel Ancel travaillait de manière très active dessus. Bref, cette fois, il sera peut-être en première ligne et j'en attends du lourd.

Pierre Wilmart, Community Manager et rédacteur

Outre les évidences que sont Assassin's Creed Valhalla ou Watch Dogs Legion, je vais essayer de me concentrer sur les éventuelles surprises, à commencer par Skull and Bones. Hormis son report, nous n'avons plus de nouvelles du jeu depuis 2 ans. J'ai eu l'occasion de le tester lors de l'E3 2018, et le titre m'avait laissé de bonnes impressions, rendant ce silence médiatique encore plus frustrant.

Je croise les doigts pour une surprise du côté de la Nintendo Switch, et qui ne se résume pas à un portage d'un jeu déjà existant. Pourquoi pas une suite à Mario + Lapins Crétins: Kingdom Battle ? Ou un nouveau Rayman ? Voire une nouvelle licence ?

Comme beaucoup, j'espère que Beyond Good and Evil 2 pointera le bout de son nez. Cela fait trois ans que le jeu a été présenté officiellement, et il a rapidement été acquis qu'il serait trop ambitieux pour la génération de consoles actuelles. Avec l'arrivée de la next-gen, le retour du titre au premier plan ?

Enfin, j'espère qu'Ubisoft pourra nous proposer un petit « One More Thing », une surprise qui viendrait clore la conférence en beauté. Pourquoi pas un aperçu du fameux projet autour de la saga Avatar, développé par Massive Entertainment et dont l'annonce remonte à 2017 ?

Sébastien Lapi, fondateur de Ma Vie de Geek et de la page Facebook Assassin's Geek

Mes attentes :

Beyond Good Evil 2 : comme tout le monde, j'aimerais en apprendre ou en savoir plus sur le futur AAA de chez Ubisoft qui est « annoncé » depuis plus de 12 ans maintenant... Reste à savoir s'il sortira un jour, et si oui, débarquera-t-il sur PS4 et Xbox One ? Je croise les doigts pour voir une nouvelle séquence de gameplay tournant sur une console next-gen ou un PC abordable !

Gods & Monsters : dans mes attentes, j'ai envie de le voir ou le revoir. Disparu des réseaux depuis quelque temps, seulement quelques screenshots sont disponibles, qui me laissent un arrière-gout de trop peu. Hâte d'en savoir plus avec surtout une date qui sera, je pense, annoncée pour 2021 (donc next-gen).

Far Cry 6 : comme tout bon FarCry qui se respecte, il va être annoncé avec un trailer ou un peu de gameplay.

Assassin's Creed Valhalla : surement LE jeu que j'attends le plus de chez Ubisoft, mais cette année et vu les quelques leaks des derniers jours, j'ai une crainte particulière sur cet opus. Un peu contrarié par les épisodes Origins et Odyssey, j'espère me tromper et croise les doigts pour qu'il soit au-delà de mes espérances.

Watch Dogs Legion : après deux premiers volets de qualité variable, Legion promet beaucoup de choses, un peu comme le premier à son époque, car pouvoir incarner tous les personnages à l'écran me semble prétentieux. À voir ce qu'Ubisoft va bien vouloir nous monter.

Roller Champions : j'en attends que du bien, et surtout une date de sortie. Ayant joué à plusieurs reprises à la version alpha et à la bêta, je suis fan du concept et ça donne un peu de fraicheur à la diversité dans le JV en ce moment.

Mes craintes :