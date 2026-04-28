Profitez des économies de la fête du Travail : 30 € pour MS Office 2021 Professionnel à vie ! Le dernier Windows 11 Pro en promotion !

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Alors que la version Pro est destinée à Windows, Office 2021 Famille et Petite Entreprise pour mac, au prix de 46,99 €, est conçu pour les utilisateurs de Mac ! Si vous préférez la stabilité aux nouveaux gadgets superflus, ces deux versions feront l'affaire tout en vous faisant économiser de l'argent.

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Et pour rappel, nous avons mis ci-dessous les liens officiels chez Microsoft pour le téléchargement des systèmes d'exploitation Windows 10 / 11 et de la suite bureautique Office :