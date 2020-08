Futur Games Show : une nouvelle édition avec plus de 50 jeux présentés pour la gamescom

La gamescom aura bien lieu cette année, mais dans un format exclusivement numérique. L'évènement aura donc lieu en ligne du 27 au 30 août, avec une gamescom Opening Night Live en ouverture le jeudi à 20h00 pour découvrir des annonces autour d'une vingtaine de productions.

Comme pour l'E3 2020, certains organismes indépendants vont surfer sur la vague pour proposer leur propre conférence. C'est le cas de GamesRadar, qui après son édition de juin revient avec un Futur Games Show le vendredi 28 août à 21h00. Au programme, pas moins d'une cinquantaine de titres sous le feu des projecteurs, portés par des éditeurs comme Activision, Ubisoft, 2K, SEGA, Devolver Digital, Modus Games, Merge Games, Frontier Developments, Daedalic Entertainment, PLAYISM, Stuck In Attic, Walkabout Games, General Interactive Co., Jaw Drop Games, Rocketship Park, TeamKill Media, Toplitz Productions, Studio 369, Raw Fury, The Binary Mill, Systemic Reaction, Ice Water Games et bien d'autres.

Il y aura quelques inédits, des bandes-annonces exclusives ou encore des regards approfondis sur les titres à venir dans les mois et années qui viennent. L'évènement sera présenté par David Hayter et Debi Mae West, célèbres pour leur doublage de Solid Snake et Meryl Silveburugh en version anglaise. Préparez-vous, la semaine prochaine risque d'être riche en informations en tout genre !