Future Games Show : Nolan North et Emily Rose introduiront plus de 30 jeux durant l'évènement où Square Enix sera présent

En l'absence de l'E3 2020, le mois de juin va être marqué dans les prochains jours par la diffusion d'une multitude de lives sur la Toile. Samedi, nous pourrons ainsi suivre à la suite la conférence Guerrilla Collective, le PC Gaming Show 2020 et le Future Games Show. Ce dernier ne sera pas à manquer, car nous apprenons que pas moins de 30 jeux y seront présentés, qu'il s'agisse de AAA ou de titres indépendants. Parmi les sociétés présentes, il y aura Curve Digital, Deep Silver, Devolver Digital, Hi-Rez Studios, Merge Games, Raw Fury, Red Thread Games, Square Enix, Team17, TeamKill Media, tinyBuild et Walkabout Games. Et à la présentation, nous retrouverons le duo Emily Rose et Nolan North, soit les doubleurs d'Elena Fisher et Nathan Drake dans les Uncharted en anglais.

Voici leurs déclarations ainsi que celle de l'un des organisateurs :

Emily Rose Je suis très heureuse de présenter le Future Games Show avec mon cher ami Nolan. Nous avons toujours tellement de plaisir ensemble et nous mettre à annoncer tous les jeux vidéo incroyables qui sortiront en 2020 est la cerise sur le gâteau. Rejoignez-nous samedi pour un avant-goût, ce sera une explosion ! Nolan North C'est un tel honneur de présenter le Future Games Show avec ma chère amie Emily Rose. La quarantaine est peut-être l'aventure actuelle de Nate et Elena, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas être inspirés et enthousiasmés par la créativité et l'imagination des créateurs de jeux du monde entier. Alors, rejoignez-nous ce samedi alors que nous dévoilons certains des titres les plus accrocheurs de 2020 et au-delà. Daniel Dawkins, directeur du contenu pour les jeux et films chez GamesRadar+ Sans E3 cette année, nous voulons nous assurer que nous apportons toujours aux fans de gaming toutes les dernières nouvelles de ce qui s'annonce comme une année fantastique au niveau des jeux. Le spectacle regorge de premières mondiales exclusives, de nouvelles bandes-annonces, d'interviews de développeurs et de plongées profondes dans de grands et petits studios. Nous sommes ravis de regarder de plus près ce que la prochaine génération de jeux signifie pour notre façon de jouer, en explorant tout, de l'apprentissage automatique à l'intelligence des PNJ - et comment la technologie transformera les jeux de demain.

Rendez-vous ce samedi 6 juin 2020 à 23h30 pour suivre tout cela en direct.

