Futurama : la date de sortie du premier épisode de la saison 8 officialisée, avec un premier teaser !

Après cinq saisons entre 1999 et 2003 sur la Fox, puis deux autres entre 2008 et 2013 sur Comedy Central, il a été annoncé l'année dernière que Futurama ferait bientôt son grand retour avec des épisodes inédits. Ils seront diffusés sur Hulu aux États-Unis, et comme la chaîne appartient au groupe Disney, sur Disney+ en France.

Bonne nouvelle ! Une nouvelle saison de Futurama arrive le 24 juillet sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/vWjoT8LUd1 — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) May 22, 2023

L'attente ne sera plus longue, car la date de sortie du premier épisode de cette saison 8 vient d'être officialisée. La série de Matt Groening reprendra donc le 24 juillet 2023 avec un 141e épisode appelé The Impossible Stream, qui sera proposé à partir du même jour sur Disney+ par chez nous. Nous aurons ensuite droit à un épisode chaque semaine pour une première salve de 10 aventures, qui sera suivie par une seconde d'autant de chapitres plus tard, certainement pas avant 2024.



Billy West (Fry, Zoidberg), Katey Sagal (Leela), Lauren Tom (Amy), John DiMaggio (Bender), Tress MacNeille (Mom et bien d'autres), Maurice LaMarche (Kif et bien d'autres), Phil LaMarr (Hermes) et David Herman seront tous de retour pour doubler la version anglophone, et peuvent déjà être très brièvement entendus dans le tout premier teaser de la saison 8. Difficile de déceler quelles débilités nous réservent ces 20 nouveaux épisodes, mais la surprise n'en sera que plus belle.

