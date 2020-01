Apex Legends : un premier aperçu et une date de sortie pour la Saison 4 Assimilation et sa Légende Forge

Alors que l'évènement d'arcade Grande Soirée se terminera dans quelques jours, Respawn se prépare à fêter le premier anniversaire de son Battle Royale Apex Legends avec rien de moins que l'arrivée de la Saison 4, Assimilation, qui a commencé à faire parler d'elle à l'occasion d'une vidéo Devstream.

Son lancement s'effectuera le 4 février, rien de plus logique après tout puisque le jeu est sorti à cette même date. Une nouvelle Légende sera comme à chaque fois ajoutée, et après Crypto, l'heureux élu se nomme Forge, une véritable brute sponsorisée par Hammond Robotics, société fictive de l'univers de Titanfall qui possède un sympathique site internet. De gros changements sont attendus sur la carte Bord du Monde à l'instar de ce qui avait été fait pour la Saison 2 avec le Canyon des Rois, et justement en lien avec l'entreprise citée juste avant. La nouvelle arme ajoutée se nommera elle Sentinel, un fusil de sniper avec une mécanique de chargement particulière, dont plus de détails seront donnés ultérieurement.

La 3e série des ligues classées a également été abordée, avec l'ajout de divisions de saison et de réinitialisation toutes les 6 semaines et l'arrivée du niveau de Maître, tous les détails étant disponibles en page suivante avec un bilan de la 2e série.

Enfin, sachez que plusieurs cadeaux seront offerts aux joueurs durant la première semaine de la Saison 4 (du 4 au 11 février) selon le moment à partir duquel vous avez pris part à l'aventure Apex Legends :

Charme Volant Origami Année 1 (si vous avez des idées pour l'année prochaine, n’hésitez pas !) ;

Badge Loyauté Année 1 ;

10 000 XP pour votre première partie de la journée (disponible chaque jour) ;

Le badge Loyauté est disponible en 3 versions selon le moment où vous effectuez votre premier saut depuis le vaisseau de transport, alors concertez-vous avec vos équipiers !

Plusieurs bandes-annonces seront diffusées d'ici le lancement, histoire de bien faire connaissance avec Forge et découvrir toutes les nouveautés apportées au Bord du Monde.