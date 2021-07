Apex Legends : la nouvelle Légende Seer introduite en vidéo, une date et de premiers détails pour la saison Émergence

L'EA Play Live approche et nous attendons donc évidemment des nouvelles d'Apex Legends au cours de l'évènement. L'éditeur ne va cependant pas attendre le 22 juillet pour faire parler de la nouvelle saison qui y sera dévoilée et qui s'intitulera Émergence, puisque c'est comme d'habitude une Histoire des Terres Sauvages que nous découvrons à présent, servant à introduire la prochaine Légende du jeu, Seer.

Si Respawn Entertainment nous avait régalé avec le court-métrage Northstar et ses 8 minutes centrées sur l'enfance de Valkyrie, Métamorphose ne dure de son côté qu'à peine deux minutes, avec un style visuel bien singulier. Nous le devons à l'animateur et illustrateur Robert Valley, qui a notamment à son actif deux épisodes de Love, Death & Robots sur Netflix et Pear Cider and Cigarettes. Alors qu'une météorite fracasse la Lune, nous assistons à la naissance d'Obi, apparemment maudit. Portant la marque du papillon, il dispose donc de pouvoirs qui restent encore à découvrir.

Légende maudite dont le regard peut transformer une montagne en poussière, un roi en mendiant et un océan en désert.

Ce qui est sûr, c'est que cette Saison 10 ne disant pas son nom permettra également de prendre part à des parties classées en mode Arènes, verra à nouveau une refonte de la map Bord du Monde et qu'une nouvelle arme sera disponible, le Rampage LMG.

Actuellement, et jusqu'au 3 août, vous pouvez prendre part à l'évènement Adrénaline, permettant notamment de s'amuser sur une carte inédite en Arènes. C'est à cette même date qu'Émergence sera lancée, vous n'aurez donc pas le temps de vous ennuyer. Si besoin, des Pièces Apex sont en vente sur Amazon. Apex Legends est pour rappel disponible sur PS4, Xbox One, Switch et PC, en plus d'être jouable sur PS5 et Xbox Series X|S.

