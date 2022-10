Apex Legends : un aperçu de la nouvelle map et des capacités de Catalyst dans le trailer de lancement d'Éclipse

Outre le lancement de la Saison 3 d'Apex Legends Mobile, cette semaine a été marquée par le début de la promotion de la Saison 15 du jeu principal, qui introduira Catalyst au sein du roster. Cette Légende a ainsi eu droit à son Histoire des Terres Sauvages et nous la découvrons à présent en action à l'occasion de la bande-annonce de lancement d'Éclipse.

Cette vidéo cinématique met en avant l'opposition entre Tressa et Seer, qui est considéré comme la cause de la destruction de la lune Cleo de Boréas le jour de sa naissance, et nous donne un aperçu de Hope, la nouvelle map du Battle Royale construite sur cette dernière. C'est d'ailleurs en partie grâce à Seer que Torres Silva a pu y amener les Jeux Apex, les deux étant vus ensemble au cours d'un des flashs de Catalyst. Outre ces égarements du passé, la nouvelle Légende nous montre également ses capacités utilisant une substance ferrofluide capable d'arrêter ses ennemis en pleine course et de créer un gigantesque mur de protection.

Nous devrions en voir un peu plus à son sujet la semaine prochaine, notamment au détour d'une bande-annonce de gameplay prévue pour le lundi 24 octobre. Si besoin, des Pièces Apex sont en vente sur Amazon.