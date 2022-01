Apex Legends : une map tropicale inédite et des éléments cosmétiques à gogo pour l'évènement Abysses, une nouvelle Histoire des Terres Sauvages dévoilée

La Saison Évasion d'Apex Legends a débuté en novembre, alors nous avons encore quelques semaines avant de lui dire au revoir. Respawn Entertainment va nous occuper d'ici la prochaine avec un nouvel évènement spécial (cette fois inédit contrairement à Polaire Express), dénommé Abysses. Il introduira une nouvelle carte d'Arène tropicale appelée Habitat, des défis Flash pour remporter des packs Apex, des holo-sprays, des skins et autres, des éléments cosmétiques thématiques à débloquer et des Packs Abysses à 400 Pièces Apex à acheter en boutique. Vous pouvez d'ailleurs acheter des Pièces Apex directement sur Amazon.fr.

L'évènement durera du 11 janvier au 1er février 2022, et vous pouvez découvrir l'intégralité de son programme ci-dessous.

Nouvelle carte d'Arènes : Habitat – Nichée au cœur de l'archipel tropical de New Antillia et originellement connue comme le berceau des Léviathans, Habitat 4 est l’une des plus petites îles de l’archipel. Après avoir constaté qu’une importante population endémique de Léviathans gravitait autour de l’île, d'anciens groupes de recherche de l’IMC ont établi une base d’éthologie sur Habitat 4 afin d'étudier le comportement de ces gigantesques créatures. Habitat 4, qui se distingue par son environnement luxuriant comporte entre autres une immense cascade et deux points d'intérêt qui se font face sur les hauts plateaux : la Grotte et le Nid. Véritable paradis pour les spécialistes des glissades et des manœuvres rapides, cette carte attrayante permet aux Légendes d'apporter un soutien rapide aux membres de leur équipe lorsque ceux-ci se retrouvent dispersés ou en infériorité numérique.

Évènements Flash – Chaque semaine, les Légendes pourront relever des défis spéciaux pour gagner un nouvel ensemble de prix et de badges uniques. Les principales récompenses incluent des packs Apex, des holo-sprays, des skins et bien plus encore.

Objets cosmétiques thématiques – Les joueurs pourront débloquer des objets cosmétiques thématiques transformant les Légendes en véritables terreurs des profondeurs. Des skins légendaires seront par ailleurs disponibles à l'achat pour Ash, Horizon, Lifeline et Fuse.

Packs Abysses – Les joueurs vont pouvoir acheter des packs Abysses à durée limitée contre 400 pièces Apex afin de débloquer des objets cosmétiques, des charmes d'arme, des suivis de stats et du contenu additionnel. Chaque pack inclut à coup sûr un objet d'évènement thématique Abysses unique, qu'il est également possible de fabriquer avec des matières premières.

Sinon, Respawn a aussi diffusé cette semaine un nouvel épisode des Histoires des Terres Sauvages pour découvrir le passé d'une Légende bien connue des joueurs, Bangalore : « tiraillée entre l'amour de son frère et la seule cause qu'elle ait jamais défendue, elle a ici des décisions difficiles à prendre et de lourdes conséquences à assumer après la Bataille de Gridiron ».