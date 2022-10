Apex Legends : la 5e map du Battle Royale, Lune brisée, introduite en vidéo et détaillée

Respwn Entertainment et Electronic Arts préparent actuellement le lancement de la prochaine saison d'Apex Legends, la 15e déjà, nommée Éclipse et qui introduira Catalyst dans les rangs des Légendes. Cette « sorcière » maniant des ferrofluides compte bien défendre sa planète et la Lune brisée Cleo qui est désormais le siège local des Jeux Apex. Nous la découvrons en action dans la bande-annonce de gameplay du jour, qui introduit donc cette 5e map pour le Battle Royale, le tout avec comme fond sonore une musique électronique allant parfaitement avec la thématique cybernétique des skins du Battle Pass.

Pour plus de détails concernant cette carte et ses points d'intérêt, un article complet a été partagé sur le site officiel, à lire ci-dessous, où le concepteur de niveau en chef Randolph Stayer a tout expliqué.

LUNE BRISÉE À L'HORIZON ! Bonjour, je suis Randolph Stayer, concepteur de niveau en chef pour Lune brisée, la cinquième carte d'Apex Legends. Lune brisée est un projet de terraformation ordonné par le Conseil de rétablissement de Cleo à la suite de l'impact de météorite catastrophique qui s'est produit en 2708. Avec l'aide du Département scientifique de Boréas, la lune devient un environnement habitable en 2715. Pour contribuer au financement de sa colonisation, le gouvernement signe un accord avec le Syndicat pour organiser les Jeux Apex sur la lune. Lune brisée possède une taille similaire à celle de Bord du Monde et comprend une grande variété de terrains, d'inspiration autant extraterrestre que classique. On y trouve des jardins somptueux, une gigantesque machine de terraformation ou encore un quai crasseux. Voyons comment s'articule ce nouvel environnement. RAILS GLISSANTS Moyen rapide et fiable de se déplacer et d'échapper à la fermeture de l'anneau, ces rails sont installés le long de chemins prédéterminés pour passer rapidement d'un point d'intérêt à l'autre. Les Légendes pourront procéder à des transitions délicates et même se déplacer à l'intérieur des points d'intérêt les plus importants. Les rails offrent les mêmes possibilités que la tyrolienne, mais avec plus de vitesse et d'élan.

POINTS D'INTÉRÊT La lune regorge de vastes points d'intérêt qui offrent des zones de largage assez confortables pour que plusieurs escouades puissent trouver du butin avant les premiers échanges de tirs. Les rails glissants constituent également un moyen efficace de se rapprocher rapidement ou de fuir une situation périlleuse.

TERRAFORMEUR Construit pour empêcher la lune de mourir, le Terraformeur est une immense structure symétrique qui est excentrée sur la carte. Il s'agit d'une zone de largage de type « roi de la colline » avec du butin partout et la capacité d'accueillir confortablement jusqu'à 4 équipes. La position dominante centrale permet de se défendre efficacement depuis l'intérieur, mais il existe des moyens de s'infiltrer et de renverser l'équipe en place.

RÉSEAU DE STASE Espace complètement asymétrique avec en son centre un intéressant pactole de butin, la zone du réseau de stase présente de nombreuses options pour quitter et contourner la structure principale, ou se replier afin de combattre plus loin. Le rayon de particules émis depuis cet emplacement est ce qui empêche les débris lunaires et la lune elle-même de s'écraser sur Boréas.

STATION ATMOSPHÉRIQUE ET CENTRALE ATMOSPHÉRIQUE Les stations atmosphériques ont progressivement permis de créer un air respirable sur Cleo. Les bâtiments de recherche sur la gauche et la droite constituent des zones de largage permettant aux joueurs de prendre le butin et d'attaquer la structure principale de la tour. Passez par le pont étroit ou empruntez les rails glissants jusqu'au sommet. Sachez que les réservoirs d'eau à proximité sont un peu plus sûrs, si jamais il y a trop de tension ailleurs.

NOYAU PERPÉTUEL En tant qu'unique source d'énergie de la lune, cette immense zone est le théâtre de grands affrontements et de nombreux largages. Le noyau lui-même est le principal point dominant, mais il peut facilement être attaqué. L'ascenseur de la turbine au-dessous et les rails glissants aux alentours autorisent des stratégies d'esquive uniques.

BIONOMIQUE Concentration de structures circulaires aux toits exploitables, Bionomique offre de multiples opportunités de contournement vertical et des zones de soin salutaires. À l'origine, il s'agissait d'un centre de recherche destiné à étudier la faune et la flore exotiques. Certaines repousses expérimentales parsèment encore la zone abandonnée.

DIVISION Division est un amas de maisons verticales remplies de butin, séparées par des ponts et reliées par des rails glissants. C'était l'une des premières villes de Cleo, mais elle s'est trouvée divisée en raison de l'instabilité constante de la lune. Il s'agit d'un emplacement hautement dynamique où de bonnes compétences sur les rails glissants peuvent mener à une victoire rapide.

BASE ALPHA Site du premier alunissage, Base Alpha est constituée de bâtiments densément regroupés à l'intérieur d'un cratère géant. Les murs extérieurs délimitent les combats, tandis que les espaces intérieurs confinés exigent un engagement total.

JARDINS ÉTERNELS Vaste espace ouvert commémorant l'événement tragique survenu sur Boréas, Jardins éternels abrite un grand champ de fleurs et de tranchées. En son centre se trouve un bâtiment qui contient la seule tour de saut de la lune. Initialement prévue pour les célébrations, elle fournit aussi un moyen de se repositionner en combat ou de rallier une autre zone.

QUAI LUNAIRE Espace symétrique conçu pour les combats à moyenne distance et relié par un pont et un rail glissant, Quai lunaire est formé de structures parallèles constituées de niveaux superposés entre lesquels il est possible de se repositionner. Les rails glissants qui l'entourent permettent aussi de se déplacer facilement vers un autre point d'intérêt.

SITE DE PRODUCTION Site de production est une autre vaste zone de la carte, avec une aire d'atterrissage en forme de cible et deux autres emplacements pour se poser de part et d'autre de cette structure en forme de T. Il y a beaucoup de butin niché dans les couloirs, avec un pactole central à se disputer.

FONDERIE Ce grand point d'intérêt comporte une plateforme centrale divisée par deux longs axes remplis de butin et assez de zones de largage pour 4 équipes. Les rails glissants intégrés à la Fonderie permettent aux Légendes de traverser rapidement la plateforme centrale ou de se repositionner pour combattre. C'est ici que les ferrofluides sont raffinés et utilisés pour restaurer des parties de la lune et limiter sa détérioration.

RAVIN Ce lieu totalement asymétrique est coupé par un petit pont, qui fait aussi office de canal de rotation entre les deux moitiés du Ravin. Cette zone donne lieu à des affrontements sur plusieurs niveaux dans des espaces intérieurs exigus.

ÉCOCULTURES Source de toute la nourriture de la lune, Écocultures est composée d'un ensemble de serres circulaires reliées à une grande serre centrale : le point dominant de ce secteur. Facilement défendables de tous les côtés, les canaux qui traversent cette zone offrent des voies d'accès furtives à la structure principale permettant d'aller y chercher du butin incognito.

PROMENADES Promenades est le lieu où résident et s'approvisionnent la plupart des habitants de la lune. Cet immense point d'intérêt vertical forme un couloir de combat concentré traversé de rails glissants. Des itinéraires de contournement parcourent l'espace intérieur, tandis que l'extérieur forme la voie centrale principale reliant le nord et le sud de la carte.

CONCLUSION L'équipe est incroyablement fière du travail effectué pour faire de Lune brisée la carte magique qu'elle est. Pour la première fois dans Apex Legends, vous allez atteindre des vitesses grisantes, prendre des virages relevés et accumuler de l'élan sur les rails glissants. Sensations garanties ! Prenez tous les risques, que ce soit pour foncer au combat, échapper à la fermeture de l'anneau ou rafler toujours plus de butin. J'ai hâte de partager avec vous le fruit de notre travail !

Cette Saison 15 débutera le 1er novembre et nous aurons droit d'ici là à encore au moins deux vidéos pour présenter les capacités de Catalyst et les récompenses du Passe de combat. Des Pièces Apex sont en vente sur Amazon si besoin.

