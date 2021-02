Apex Legends : le Battle Royale enfin daté sur Switch, avec Panic Button au développement !

C'est ce mardi 2 février qu'Electronic Arts et Respawn Entertainment ont lancé la Saison 8 d'Apex Legends sur PS4, Xbox One et PC, introduisant une nouvelle Légende et refonte de la map du Canyon des Rois, entre autres. Une récente bourde de l'éditeur avait laissé entendre que la version Switch arriverait également aujourd'hui, mais il n'en fut évidemment rien. Pour autant, les joueurs désirant s'amuser avec le Battle Royale n'importe où n'auront plus à attendre bien longtemps, puisque nous avons enfin une date de sortie !

Rendez-vous le mois prochain, le mardi 9 mars 2021, pour accueillir Apex Legends sur Switch, une version qui a été développée en partenariat avec Panic Button, à qui nous devons déjà les portages de FPS comme DOOM Eternal ou Wolfenstein II: The New Colossus. Voici ce qu'a déclaré Chad Grenier, directeur du développement du jeu :

Parachever le portage d'Apex Legends sur un appareil doté d'un écran de petite taille est un véritable défi technique, et nous n'aurions pas pu y parvenir sans nos amis de Panic Button. Nous sommes fiers de ce que toute l’équipe a réalisé, et nous avons doté ce portage Switch d'optimisations intelligentes qui offriront une expérience mobile irréprochable à tous les fans d'Apex Legends. Apex Legends sortira sur Switch avec une prise en charge complète du jeu multiplateforme, l'intégration du contenu saisonnier le plus récent et des fonctionnalités identiques aux autres versions du jeu. De plus, comme le lancement d'Apex Legends aura lieu sur Nintendo Switch après le début de la Saison 8, sachez que nous débloquerons gratuitement les 30 premiers niveaux du Passe de combat de la Saison 8 pour tous les joueurs qui en feront l'acquisition. Pendant les deux premières semaines consécutives au lancement, jouer sur Switch vous permettra par ailleurs de gagner le double d'EXP. Nous avons hâte de retrouver les joueurs Switch dans l'arène ! Revenez prochainement pour découvrir de nouvelles mises à jour d'Apex Legends. À bientôt, Légendes !

Autant dire que les joueurs sur Switch ne seront pas désavantagés malgré ce mois de retard, laissant pleinement les développeurs peaufiner la bête jusque là. Vous pouvez vous procurer une Switch Lite à 196,35 € sur Amazon.